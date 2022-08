De no creerse: Mientras Ben Affleck se casaba con Jennifer Lopez, captan así a su exesposa

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Luego de que la relación de J. Lo. y Ben Affleck no funcionara, a principios de la década de los 2000, el actor de Desaparecida se dio una nueva oportunidad en el amor con la protagonista de Si tuviera 30, Jennifer Garner y aunque ambos llegaron al altar y concibieron a tres pequeños, lo cierto es que tampoco funcionó, por lo que terminaron por separarse luego de 10 años de casados.

Durante esta semana, el tema de conversación fue todo lo relacionado con la boda de la cantante de 'On The Floor' y el actor de 'Batman' y, como era de esperarse, las dudas sobre sí la actriz de Elektra acudiría a la ceremonia de tres días, en Georgia, Estados Unidos, estuvieron a la orden del día. La respuesta a estas inquietudes cesaron apenas el pasado sábado, 20 de agosto, cuando se confirmó que Garner no acudiría a la segunda boda de los famosos.

Jennifer Garner y Ben Affleck

De acuerdo con las primeros informes, la actriz de The Adam Project, sí recibió una invitación para la boda, pero ella decidió declinar porque se encontraba comprometida con un trabajo en Texas; sin embargo, el día de ayer, la intérprete de 'Jenna' fue captada en una tienda, Sam's Club, prácticamente en el mismo momento en el que comenzó la boda de su exesposo. Según los informantes de TMZ, la guapa actriz, no se encontraba sola, ya que, fue acompañada por su padre y su actual novio John Miller.

Parece ser que ambos caballeros acompañaron a la celebridad de 50 años a hacer las compras de la semana e incluso, la propia Jennifer detuvo sus actividades para tomarse una fotografía junto a uno de sus fanáticos. Hasta el momento se desconoce sí, en aquella circunstancia Garner se encontraba descansando de su ocupada agenda con las filmaciones que está realizando en Texas o sí sencillamente se negó a ir a la boda de Ben por otro tipo de cuestiones. Lo que sí se sabe, es que algunos presentes describieron que la estrella de Juno parecía estar de buen humor e incluso se le vio sonreír en diversas ocasiones.

