De viaje sin Eugenio Derbez: Aislinn y Vadhir abandonan a su padre; disfrutan de lujosas vacaciones

Ibiza, España.- Era el año 2019, cuando Eugenio Derbez paralizó a sus seguidores, después de revelar que había organizado unas vacaciones con todos sus hijos, esto debido a que había notado que su familia se encontraba dispersa, por lo que, consideró que una gran opción para unirlos era irse con todos a Marruecos, hecho que fue filmado y distribuido como un reality show, por parte de la plataforma de Prime Video.

Aunque los Derbez de este programa de telerrealidad no han hecho demasiadas declaraciones al respecto, Mauricio Ochmann, exesposo de Aislinn, ha llegado mencionar en algunas entrevistas, que no se cumplieron algunos acuerdos que llegó a fijar con su exsuegro y que, en realidad, el viaje no fue tan disfrutable como mostraron las cámaras durante el estreno del show protagonizado por el actor de CODA.

Aislinn y Vadhir Derbez de vacaciones

Créditos: Instagram @aislinnderbez

Sí bien, los hijos del famoso no realizaron ningún comentario con respecto a su comodidad con la convivencia familiar, sí que causaron revuelo el pasado sábado, 20 de agosto, cuando Aislinn y Vadhir se dejaron ver en una yate privado, junto al presidente ejecutivo de Cox Energy, Enrique Riquelme; las influencer, Roberta Lobeira y Esther Cañadas; y el actor, Alejandro Nones en las costas Ibiza, España. Cabe señalar que, la primogénita del comediante de XHDRBZ se llevó a su hija, Kailani, a esta aventura, de hecho, la pequeña fue captada durante todo el viaje con una muñeca, estilo Barbie de sirena

Viaje de AIslinn Derbez y Vadhir sin Eugenio Derbez

Cabe señalar que, no es de extrañar que Aislinn y Vadhir sean vistos en viajes independientes, ya que, ambos hermanos han demostrado ser mucho más unidos entre ellos, que con el resto de la familia, esto incluye a José Eduardo, con quien prácticamente no se les ve pasar tiempo, al menos, es algo que casi no suelen mostrar a través de sus redes sociales, ya que, el actor de Como si fuera la primera vez, parece estar inmerso en sus proyectos, al igual que la celebridad de La Casa de las Flores, pese a ello parece que se ven con mayor frecuencia.

Fuentes: Tribuna, Instagram @aislinnderbez