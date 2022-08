Divorciado y en silla de ruedas: Tras subir 20 kilos y perder exclusividad, galán vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien hace un tiempo acabó en silla de ruedas y además subió 20 kilos, dejó sin palabras a todos los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció en Televisa e hizo una fuerte confesión. Se trata del actor mexicano Jorge Salinas, quien recientemente habló como nunca antes de la relación que tienen sus hijos menores con su primogénita, la modelo Gabriella Cataño.

El esposo de la actriz Elizabeth Álvarez hizo su debut en la empresa de San Ángel desde 1992 cuando actuó en el entrañable melodrama Cadenas de amargura al lado de Daniela Castro y Raúl Araiza. Posteriormente se convirtió en uno de los más grandes galanes de la televisora por lo que ha podido protagonizar novelas como Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, La que no podía amar y Mi corazón es tuyo.

Lamentablemente Jorge perdió su contrato de exclusividad durante el 2018 y se mantuvo alejado de Televisa durante 5 años. En ese tiempo el actor mexicano aprovechó para probar suerte en Imagen TV, donde grabó el melodrama Un poquito tuyo. En ese tiempo retirado de la actuación, el galán descuidó su figura y subió 20 kilos, además fue captado en silla de ruedas y luego utilizando un bastón porque tenía varios problemas en la columna.

Por fortuna, en 2020 Jorge recibió una nueva oportunidad para volver a Televisa con el melodrama Te doy la vida, luego hizo Como tú no hay dos y el pasado 2021 reapareció en las novelas con S.O.S. Me estoy enamorando, donde solo fue llamado como actor de reparto. Salinas declaró que para él fue difícil aceptar un papel que no era el estelar pero asegura que su esposa Elizabeth Álvarez le ayudó a quitarse la soberbia.

Hace algunas horas en las redes sociales del Canal de Las Estrellas compartieron una nota sobre el actor de 54 años hablando como nunca de su hija mayor Gabriella Cataño. El exesposo de Fátima Boggio, a quien le fue infiel con Andrea Noli, contó en una vieja entrevista que la joven modelo lleva una excelente relación con sus hermanos menores, los mellizos León y Máxima, con quienes convivió recientemente.

Salinas comentó que sus hermanos menores estuvieron muy contentos de conocer a su hermana mayor, aunque lamentó que otros de sus dos hijos no estuvieran en esta reunión familiar: "Los niños la recibieron encantadoramente y la pasamos a gusto... Mi nena vino a verme, a ver a sus hermanos, desafortunadamente no pudieron viajar José Emilio y Santiago, pero bueno Gaby estuvo con León y Máxima, la pasamos increíble".

