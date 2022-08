(FOTOS) Como cuento de hadas: Así fue la segunda boda entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

Comparta este artículo

Georgia, Estados Unidos.- El pasado 20 de agosto, Hollywood y la industria del entretenimiento estuvo muy al pendiente de uno de los eventos sociales más esperados y, aunque se trataba del segundo, esto no provocó que le dementada importancia a cada detalle. Nos referimos a la boda entre la cantante y actriz Jennifer Lopez con el actor Ben Affleck, con quien estuvo comprometida hace más de 20 años pero por cuestiones personales no llegaron al altar.

Aunque la pareja no solo se dio una segunda oportunidad sino que además ya se habían casado, informaron que entre sus planes habían tres bodas, por lo cual estaría por llevarse a cabo la segunda de la cual se han filtrado fotografías que dejan ver el lujo y sobre todo, el impresionante vestido de novia que la denominada 'Diva del Bronx' usó, pues el velo era tan largo que incluso se veía desde las alturas.

La segunda boba se realizó en la casa del actor de DC Cómics quien en el pasado estuvo a cargo de interpretar a 'Batman', mansión localizada en Georgia, con un total de 87 acres y donde, además de un fuerte cerco de seguridad, se ha mencionado que la celebración fue oficiada por Jay Shetty, quien se caracteriza por ser entrenador de vida de varias celebridades de Hollywood y ésta sucedió frente a un río en Savannah, lo cual dista de la boda esporádica que ambos tuvieron el pasado 16 de julio en Las Vegas.

En cuanto al atuendo de la intérprete de On the floor, en esta ocasión utilizó un vestido diseñado por Ralph Lauren, (diseñador que también usará para la tercera ceremonia), mismo que fue confeccionado en Italia. Atuendo que se ha fotografiado desde las alturas y el cual es muy diferente al de la primera boda que ambos protagonizaron. Cabe destacar que la cantante esta vez no ha publicado ninguna imagen de esta boda de tres días en sus redes sociales.

Fuentes oficiales informaron que la segunda boda de la pareja comenzó desde el pasado viernes 19 de agosto con una celebración en la casa del actor, misma que estuvo acompañada de una lujosa cena como preámbulo de la ceremonia nupcial. Se espera que para este domingo haya otra celebración esta vez un poco más relajada, también en el mismo sitio en Georgia pero consistirá en una barbacoa con la feliz pareja.

Los invitados a este evento fueron orillados a seguir un estricto código de vestimenta, pues todos incluidos los novios, usaron el color blanco como temática, misma que combinó tanto con los detalles para esta celebración, así como la lujosa casa del protagonista de Daredevil, Aguas Profundas o Perdida. Incluso, se vio a ambos caminar sobre una pasarela en color blanco que los llevó hsta el río donde por segunda vez se dijeron "sí, acepto". Hasta ahora se desconoce si tendrán una segunda luna de miel pues la primera tuvo lugar en París.

