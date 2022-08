Previo al estreno, filtran al primer eliminado de 'MasterChef Celebrity' y dejan en shock a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de TV Azteca se encuentra a solo unas horas de ver el esperado estreno del reality MasterChef Celebrity México en su segunda temporada y en las redes sociales ya han surgido los nombres de dos participantes que podrían ser los primeros eliminados de la competencia. Como se sabe, el programa será conducido por Tatiana y el panel de críticos estará integrado por los chef Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne.

Los televidentes del Canal Azteca Uno esperan una temporada llena de emociones y polémicas pues los productores del Ajusco lograron formar un gran elenco de 20 celebridades que competirán por ganar el primer lugar del concurso de cocina más famoso de México. Entre algunos de los famosos que estarán participando se encuentran Francisco Gattorno, Margarita la Diosa de la cumbia, Talina Fernández, Julio Camejo, Lorena Herrera y Ernesto D'Alessio, por mencionar algunos.

En los primeros adelantos que mostró la producción de MasterChef se pudo observar que ya ocurrieron las primeras peleas entre participantes y también jurado. En las imágenes se puede ver que Arturo López Gavito explota contra su compañero de equipo, Julio Camejo, durante una de las pruebas, mientras que en otro adelanto se observa que Macky González ya tuvo roces con el nuevo juez: "Estoy acostumbrada a tratar con personas como usted", expresa la guapísima atleta.

Se tiene previsto que el gran estreno del reality culinario dé inicio a las 8:00 p.m. (hora centro de México) y aunque solo falta poco tiempo para que comience la competencia, ya surgió el nombre de la primera persona que sería eliminada. De acuerdo con información de la revista TVNotas y otros portales, el primer concursante que dejará MasterChef Celebrity México será la periodista y conductora Verónica del Castillo.

Verónica sería la primera eliminada

En una vieja entrevista la hija de don Eric del Castillo confesó que su fuerte no era la cocina pero dijo que pondría todo su empeño para llegar lejos en el concurso de Azteca Uno. Cabe resaltar que hasta el momento se desconoce si Vero saldrá eliminada esta misma noche de estreno o si su expulsión ocurrirá hasta el siguiente episodio. No obstante, otros spoilers afirman que en realidad el primer expulsado será Ernesto D'Alessio, sin embargo, no hay nada confirmado hasta este momento.

Ernesto sería eliminado de 'MasterChef'

Fuente: Tribuna