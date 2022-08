Se queda ciega: Tras 6 años retirada de Televisa, actriz vuelve en silla de ruedas y suplica trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida primera actriz, quien lleva al menos 6 años sin ser contratada por Televisa, reapareció ante los medios de comunicación usando una silla de ruedas y además con dificultades para ver. Se trata de la querida Rosita Pelayo, quien tuvo que abandonar su carrera en la actuación debido a la artritis reumatoide degenerativa que padece desde hace décadas y que le ha traído severas complicaciones de salud.

La oriunda de la CDMX se volvió famosa participando en el programa Cachún cachún ra ra! que fue todo un éxito en los 80's y posteriormente llegó a las telenovelas y algunas en las que participó fueron El pecado de Oyuki (1988), Esmeralda (1997), Carita de ángel (2000-2001), ¡Vivan los niños! (2002-2003), La fea más bella, Sortilegio, Qué bonito amor y se despidió de los melodramas en 2016 luego de una pequeña participación en Las amazonas.

En 2017 participó en la bioserie El César, inspirada en la vida de Julio César Chávez y que estuvo producida en TV Azteca. No obstante, después de esto Rosita tuvo que dejar la actuación debido a su difícil enfermedad degenerativa y luego de tanto tiempo sin trabajar, la intérprete de 63 años perdió todos sus ahorros en medicamentos y doctores, lo cual provocó que se estancara en una severa crisis financiera.

Las enfermedades te hacen gastar mucho dinero... yo de lo poquito que había ahorrado, todo se fue, hay que estar pagando doctores, tratamientos, ay no... y ahorita que no puedo caminar, tengo que pagar taxis", explicó en una vieja entrevista con el matutino Sale el Sol.

Hace algunas horas Pelayo, quien estuvo casada con el primer actor Jaime Garza (qepd), fue captada arribando a un evento público en la CDMX y aquí contó a los reporteros la nuevo "tragedia" que está viviendo. La reconocida comediante explicó que la mañana de ayer sábado despertó sin poder abrir los ojos, lo cual la tiene bastante preocupada y hasta con miedo pues no quiere tener otra complicación médica, pero ahora con la vista.

Me pasó una tragedia... mis ojos no los puedo abrir, por eso me ven con lente oscuro", dijo sin perder su buen sentido del humor.

La intérprete capitalina se quitó los lentes por un momento para dejar que los reporteros vieran que era verdad que sus ojos estaban casi cerrados: "Tengo miedo". Rosita comentó que no sabe qué le pasó y no entiendo porqué le está ocurriendo esto, pero dijo que ya había sacado una cita con un reconocido oftalmólogo para que la revise: "El miércoles tengo la cita... es la primera vez que me pasa, se me hace rarísimo estar así... no veo ni mad...".

Asimismo, Pelayo platicó con los reporteros sobre su deseo de volver a trabajar en la pantalla chica pues actualmente sobrevive con su obra de teatro Cómo darle sentido a tu vida, no obstante, resaltó que los productores ya no la contratan por su delicada condición de salud: "Ya les he dicho y no me pelan... yo puedo hacer televisión, si yo me compongo del ojo puedo leer el teleprompter... tonta no estoy y graciosa sí soy", dijo.

