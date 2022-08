Se volvió mujer: Celebridad de Televisa llega a TV Azteca y ventila varios secretos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo, 21 de agosto, da comienzo uno de los reality shows más exitosos de TV Azteca, MasterChef Celebrity, mismo que logra sorprender a todos los televidentes por la parrilla de famosos que componen cada temporada, tal como ocurrió hace 1 año, cuando incluso se vieron a estrellas que, anteriormente, estuvieron presentes en Televisa, como fue le caso de Laura Zapata, Paty Navidad y Laura Flores.

En esta nueva presentación, el programa de telerrealidad no defraudó y trajo a grandes celebridades, entre ellos se encuentra, la ahora actriz, Karla Sofía Gascón, quien en el año 2018, logró sacudir a la farándula, después de revelar que había iniciado su proceso de transición de género, ya que, anteriormente se le conocía como Carlos Gascón, quien participó en el melodrama Corazón Salvaje, Llena de Amor, Hermanos y Detectives, entre otros.



Fotografía de Karla Sofía Gascón

Resulta ser que, durante la mañana de este domingo, la actriz de Rebelde (2022) compartió un poco acerca de su vida privada, por medio de las cámaras de TV Azteca, donde habló sobre su verdadero vinculo con la comida, así como del el motivo por el que eligió participar en el reality show de cocina. Según las palabras de la famosa, no tiene mayor laso con la gastronomía que el propio hecho de alimentarse, mientras que había decidido participar en dicho programa porque le parece el mejor en esta índole.

Decidí formar parte de 'MasterChef Celebrity' porque creo que es el mejor programa de cocina

Karla Sofía Gascón en 'MasterChef Celebrity'

Por otro lado, es posible que la actriz se sienta en desventaja con el resto de sus compañeros, al igual que Francisco Gattorno, esto es debido a que, durante la entrevista la cuestionaron sobre si tenía algún platillo estrella con el podría llegar a ganar el favor de los jueces, a lo que ella respondió: "Sí tengo muchos, pero no sé sí podré hacerlos, porque todos son de mi tierra", es decir, de España, su país de origen.

Este posible choque gastronómico y cultural también fue señalado el día de ayer por el protagonista de Cañaveral de Pasiones y La Dueña, luego de que éste fuera entrevistado para el mañanero Venga La Alegría, donde declaró que, sí bien, su fuerte son los postres, probablemente, no podría destacar tanto como quisiera, puesto la mayoría de ellos son tradicionales de su natal Cuba, hecho que de alguna manera podría entorpecerlo al momento de las preparaciones, porque probablemente no podría contar con todos los ingredientes que requiere.

Finalmente, Karla Sofía Gascón relató que su 'abuelita' intentó enseñarle algunas cosas de la cocina; sin embargo, no pudo aprender demasiado, ya que, esto ocurrió cuando ella apenas tenía 5 años, motivo por el que no puede recordar demasiado los consejos culinarios de su abuela, aunque esto no impidió que la actriz mostrara su entusiasmo por unirse a uno de programas más famosos de la televisión mexicana.

Fuentes: Tribuna