Shock en TV Azteca: Gabo Cuevas sale, se reconcilia con Cata y toda la polémica de 'Survivor México'

Ciudad de México.- La semana 10 del reality Survivor México cerró con mucha polémica y dejó en shock a todos los televidentes de TV Azteca debido a que nadie se esperaba la eliminación del controversial Gabo Cuevas. Sí, durante la noche de ayer sábado 20 de agosto el polémico reportero del programa Venga la Alegría quedó eliminado del concurso de resistencia luego de una semana llena de pleitos y discusiones con otros sobrevivientes.

Debido a que en el transcurso de la semana la Tribu Jaguar fue expuesta por hacer una trampa, al robar suministros y distintos productos a la producción, tuvieron que eliminar a tres de sus integrantes al Duelo de la Extinción y estos fueron nadie más y nadie menos que David, Santi y Gabo. Por su parte, los concursantes de la Tribu Halcón decidieron que sería Cathe quien tendría que enfrentarse a la prueba para conservar su lugar en el reality conducido por Carlos Guerrero 'El Warrior'.

La Tribu Jaguar perdió a otro elemento

Lamentablemente Gabo no logró salvarse y tuvo que despedirse de su sueño de convertirse en el nuevo ganador de Survivor México. No obstante, antes de abandonar la competencia del Canal Azteca Uno el reportero y discípulo de Flor Rubio vivió un emotivo momento debido a que su padre le envió un poderoso mensaje: "Te amo por lo que eres, tus preferencias no me interesan, siempre le pido a Dios que cuide de ti, espero Gabo que disfrutes tu estancia allá... créeme que te amo".

Por su parte, Gabo no pudo contener el llanto al escuchar las palabras que le mandó su padre y acabó ahogado en lágrimas. Aseguró que luego de volver a México, trataría de reconciliarse con su padre y arreglar las situaciones que hay pendientes entre ellos: "Aquí aprendí a darme cuenta que tengo muchos, muchos pendientes con él, me ha costado aceptarlo y a él aceptarme, pero Survivor te invita a trabajar en estas cosas... muchas gracias pa, yo también te amo", expresó el integrante de VLA.

Otra de las situaciones que protagonizó Cuevas en el reciente capítulo fue su reconciliación con Catalina Blanco, a quien días antes le había gritado fuertes insultos e incluso otros sobrevivientes hasta pensaron que la golpearía ya que se aproximó mucho a ella. El reportero se pudo reconciliar con la integrante de la Tribu Los Otros y hasta le pidió disculpas por la actitud hostil que tuvo con ella en las últimas semanas.

En una entrevista que recientemente brindó al matutino Venga la Alegría: Fin de semana, Gabo comentó que se siente muy orgulloso de todo lo que logró en esta nueva temporada de Survivor México pues en su anterior oportunidad en el reality solo estuvo una semana mientras que en esta ocasión fueron 10: "Estoy emocionado, agradecido con la vida, estoy muy satisfecho con lo que hice, los tiempos de Dios son perfectos".

