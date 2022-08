Tras 10 años de matrimonio, Jacqueline Bracamontes destapa severo problema con Martín Fuentes

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- El 1 de octubre del 2011, la querida protagonista de melodramas de Televisa, Jacqueline Bracamontes, y el afamado corredor de autos, Martín Fuentes, se encontraban celebrando su boda. Luego de casi 11 años, la pareja ha sorteado diversos obstáculos, desde la pérdida de un bebé, hasta los constantes rumores de las supuestas infidelidades del automovilista, mismos que son constantemente desmentidos por la propia Jacky.

Recién el pasado sábado, 20 de agosto, la protagonista de Sortilegio y Las tontas no van al cielo, se armó de valor y habló sobre un problema que atormenta a la pareja... ¿será que las especulaciones sobre los diversos engaños de Martín son ciertos? La realidad es que eso aún no ha sido confirmado, pero esto no significa que los esposos no sean atormentados por otro tipo de desacuerdos, tal como el que la propia excelebridad de San Ángel reveló,a través de su cuenta oficial de Instagram.

Parece ser que la ahora conductora de Telemundo, no trata con respecto el carro de Martín Fuentes, hecho que fue mostrado a través de u video corto, donde se puede ver, en primera instancia, al corredor sacar todo el maquillaje de Jacqueline, el cual es cerrado de manera violenta, frente a Bracamontes, quien se muestra angustiada y suplicante para que éste deje de hacerlo, hasta aquí, es difícil comprender del todo qué es lo que está ocurriendo.

De pronto, el video se corta para dejar ver a la actriz y a Martín, en la parte exterior de su casa, mientras que, Jacky intenta cerrar con sumo cuidado la puerta de la camioneta de Martín Fuents, hecho que es felicitado por el conductor e incluso se aprecia cómo le comienza a aplaudir a la exreina de belleza. Por otro lado, Bracamontes brindó más contexto en el pie de página del video, en donde explicó que todo ocurrió luego de que Fuentes la regañara por azotar la puerta del coche.

Ya me tocó regañada... ¿A ustedes también las regañan por azotar las puertas de los coches?", preguntó Jacky

Cabe señalar que, es posible que, el video haya sido hecho con fines cómicos para sus respectivas redes sociales, aunque más de un seguidor resaltó que, la cara de Martín Fuentes, sí parecía de verdadera molestia, sobre todo cuando se dedicaba a cerrar de golpe las cajas de maquillaje de la actriz, mientras que hubo quienes regañaron al corredor por meterse con los utensilios de belleza de la famosa.

