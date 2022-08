Tras abandono de Jorge Salinas, Andrea Noli presume cómo sacó adelante a su hija Valentina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los mayores escándalos del espectáculo mexicano ocurrió en 2006 cuando la actriz Andrea Noli sacó a la luz que estaba embarazada del actor Jorge Salinas, quien en ese momento estaba casado y por ello nunca aceptó su paternidad. A la fecha el galán de Televisa sigue sin reconocer a la hija que tuvo fuera de su matrimonio mientras que la villana de novelas de TV Azteca saca adelante sola a su heredera.

Desde aquellas fechas el protagonista de Fuego en la sangre y La que no podía amar se negó a reconocer que había concebido a una bebé con Andrea, pues él seguía casado con Fátima Boggio, madre de dos de sus hijos. Noli dio a luz a su pequeña Valentina Noli en septiembre del 2006 y desde entonces se ha encargado de criar a la niña. Por su parte, Jorge ahora rehace su vida al lado de su nueva esposa Elizabeth Álvarez.

Este fin de semana Andrea, quien trabajó durante años en la empresa del Ajusco y grabó novelas como Los Sánchez, Pasión Morena y Cielo rojo, dio una entrevista exclusiva a la revista TVNotas en la cual confesó que para ella no ha sido un sacrificio ser madre soltera de Valentina. La adolescente heredó los preciosos ojos verdes de la actriz, sin embargo, algunos internautas afirman que también es muy parecida a su famoso padre.

Ser mamá fue el mejor regalo que pude haber tenido en la vida. Tener una hija como la que tengo, no ha sido ningún sacrificio, es una adolescente a toda mad...", expresó.

Las mujeres somos así, le buscamos a todo con tal de darle lo mejor a nuestros hijos", añadió.

Noli afirma que para ella ha sido perfecto tener que criar sola a su hija y asegura estar muy agradecida "de que las cosas hayan sido así". No obstante, resaltó que sí está abierta a que Valentina conozca a su padre, pues en muchas ocasiones se lo ha pedido y ha preguntado sobre él: "Por supuesto, me encantaría que se acercaran y tuvieran una convivencia, y no estoy cerrada a eso, al contrario, estoy abierta a todo, y mientras que sea para el bien de ella, apoyo todo".

Lamentablemente hasta la fecha el actor de 56 años sigue sin dar su brazo a torcer y no ha querido reconocer a Vale como parte de su familia, pese a que su esposa Elizabeth dice que para ella sería ideal que la adolescente conviviera con sus mellizos. Andrea contó que con la única persona de su familia paterna con la que Valentina ha podido tener comunicación es con Gabriella Cataño, hija mayor de Salinas.

Ella y su hermana se saludan por las redes de vez en cuando, es la única comunicación que tienen por ahora", explicó.

