Tras abofetear a Chris Rock, Will Smith sufre aterradora experiencia y suplica por ayuda

Los Ángeles, Estados Unidos.- No cabe duda de que a lo largo de su carrera, Will Smith ha interpretado a distintos personajes que se caracterizan por su gran valor y gallardía, entre ellos se pueden mencionar a 'J', de Hombres de Negro y al 'Doctor Robert Neville' de Soy Leyenda; sin embargo, una cosa es realizar una escena de riesgo, que es cuidada por un equipo de expertos y otra es enfrentarse a una situación aterradora en la vida real.

Resulta ser que el actor de Rey Richard, Proyecto Géminis, Bad Boys, Belleza Inesperada, La verdad oculta y En busca de la felicidad, sufrió un susto de infarto, durante la jornada del pasado sábado, 20 de agosto. De hecho, el pánico del ganador del Oscar fue tal que no pudo ocultarlo aunque lo intentara. Todo ocurrió mientras se encontraba en el interior de su mansión, junto a su hijo mayor, Trey.

Sí bien, todo parecía ir con normalidad, todo cambió cuando el protagonista del Príncipe del Rap descubrió a una tarántula en el recinto: "Qué diablos. Esa es una gran araña", declaró Will en su video de Instagram, pero rápidamente intervino Trey, quien declaró que, en realidad, se trataba de una tarántula, hecho que desató el terror de Smith, quien no dudó en subirse sobre una silla que se encontraba en la estancia, mientras le ordenaba al hijo que concibió con Sheree Zampino que se deshiciera del arácnido: "Está bien. Trey, tienes que sacar eso de aquí".

Por su parte, Trey no dudó en lanzarle a su padre una mirada de incredulidad; sin embargo, la respuesta del histrión fue que, debido a que su hijo aún es joven (tiene 29 años) podría sobrellevar de mejor manera la picadura de la tarántula. Sin más opción, el joven tomó un vaso de cristal y acorraló al animal. Cuando el actor de 53, se percató de que todo había vuelto a ser seguro, descendió de su refugio y le dijo a su hijo que lo ayudaría a deshacerse de la tarántula, ya que ambos son un "equipo", luego colocó una hoja de papel debajo del trasto, esto con la finalidad de poder ganar mayor movilidad y, de esta manera, poder sacar a la traviesa criatura del lugar.

Finalmente, Will Smith bromeó con sus fans y declaró que estaba considerando vender su mansión, ya que, la tarántula, debió venir del interior de la misma y no del exterior, aunque esto aún no ha sido del todo confirmado y sería algo difícil de saber. Lo que sí se sabe es que el rudo actor de Hollywood parece sentir una gran aversión y temor por este tipo de animales.

