Tras grave accidente e ir a la cárcel, actriz de Televisa presume nuevo proyecto lejos de San Ángel

Ciudad de México.- Una consolidada villana de telenovelas, de Televisa, sorprendió a sus seguidores, luego de presumir el éxito de una nuevo proyecto, lejos de San Ángel... ¿será que se mudo a TV Azteca? Lo cierto es que no. Se trata de Itatí Cantoral, una afamada actriz quien ha logrado dar vida a tanto villanas como a heroínas, en la empresa de los Azcárraga y es que, a lo largo de su carrera ha demostrado que puede conquistar cualquier reto que le pongan en frente.

Un ejemplo de ello fue cuando dio vida a 'Soraya Montenegro', en María la del Barrio, melodrama que muchos recordarán por la escena de la "la maldita lisiada"; en contraparte se le vio como 'Alejandra Álvarez del Castillo' quien logró sobrevivir a una violento choque en Hasta que el dinero nos separe. E incluso fue invitada a la serie de presidiarias, Orange is the new black, donde ingresó a prisión con la finalidad de trabajar en la serie, dando así uno de los promocionales más recordados de Netflix.

Fotografía de Itatí Cantoral

Parece ser que la actriz de La Mexicana y el Güero está forjando una gran relación con la plataforma de streaming, ya que, recién estrenó un nuevo proyecto con el gigante del entretenimiento, esta vez con la serie protagonizada por Eduardo Capetillo y Esmeralda Pimentel, Donde hubo fuego, misma que fue estrenada el pasado 17 de agosto; sin embargo, en tan sólo una semana escaló hasta la posición número 1 del ranking del contenido más visto de Netflix México.

Este hecho fue plenamente celebrado por Itatí Cantoral quien no dudó en presumir este hecho, a través de su cuenta oficial de Instagram, al tiempo en el que invitó a todos sus seguidores a ver esta nueva historia. La historia tiene una trama de suspenso, en la que, el protagonista, de nombre 'Poncho' debe ingresar a un parque de bomberos, esto es debido a que busca pistas sobre la misteriosa muerte de su hermano; sin embargo, ahí encuentra al amor y a un asesino en serie, por lo que el melodrama promete mantener al televidente al filo del asiento.

Fuentes: Tribuna