Tras presumir sus joyas, influencer es asaltada a punta de pistola; el ladrón no se arrepiente

Comparta este artículo

París, Francia.- El octubre del 2016 fue una fecha negra para la afamada empresaria, modelo e influencer, Kim Kardashian, quien fue asaltada, a punta de pistola, en el interior de su propia habitación, en el Hotel De Pourtales, en el distrito 8 de París, lugar al que asistió en compañía de sus hermanas, para la semana de la moda. Como algunos sabrán, la exesposa de Kanye West, sufrió momentos de terror en aquella experiencia.

Después de 6 años de estos acontecimientos, Yunis Abbas, uno de los maleantes, dio una entrevista para el medio Vice News, donde narró absolutamente todo lo relacionado con el robo. Hasta antes de la sesión de preguntas y respustas se sabía que él, junto a otros 12 hombres de la tercera edad rastrearon a Kim, gracias a sus redes sociales, desde donde llevaban tiempo de seguir las excentricidades y lujos que solía presumir a través de su cuenta oficial de Instagram, actividad que motivó a los criminales, de hecho, aún en la actualidad el hombre reveló que no se considera culpable por lo que hizo.

Fotografía de Yunis Abbas

Como ella estaba tirando el dinero, yo estaba allí para recogerlo, y eso fue todo. ¿Culpable? No, no me importa", declaró Abbas

De hecho, el ladrón expresó su molestia, afirmando que Kim debería ser más cuidadosa al mostrar sus lujos en redes sociales, culpándola por presumir objetos que la gente común y corriente no podría llegar a pagar en toda su vida: "Deberían ser un poco menos llamativos con las personas que no pueden pagarlo", aseveró el hombre. Posteriormente, recordó un episodio de Keeping Up With The Kardashians, donde se ve que pierde un pendiente, de un valor de 75 mil dólares (1 millón, 512 mil, 768 pesos mexicanos).

Luego de mirar aquel episodio, el hombre, junto con sus compañeros, consideraron que a Kim tenía demasiado dinero, por lo que, en realidad no le importaría perder sus joyas. La noche del asalto, los ladrones arribaron al lugar, luego de que las hermanas de la influencer se fueran del hotel junto con su guardaespaldas, por lo que ella se quedó a solas en el sitio. Abba reveló que no fue complicado someter al conserje y conseguir la llave en donde se encontraba la empresaria.

Kim Kardashian con el vestido de Marilyn Monroe

Una vez dentro de la habitación, amordazaron a Kim y la arrojaron a la tina de baño, mientras se dedicaban a buscar las joyas de la famosa. Por su parte, la secretaria de la millonaria, quien aparentemente también se encontraba ahí, llamó al 911, a pesar de que aquel número no es el de emergencia, en Francia, motivo por el que se apresuraron a tomar todo lo que de valor y se marcharon abordo de algunas bicicletas. De acuerdo con declaraciones del sujeto, tomaron la decisión de fundir las joyas para evitar que fueran rastreadas, luego se deshicieron de ellas.

En algunas entrevistas posteriores, se pudo saber que, Kim Kardashian terminó traumatizada por el hecho; según ella, en el momento del asalto pensó temía por su vida o porque abusaran de ella, pero afortunadamente, el atraco no escaló a tales niveles de violencia. Los asaltantes fueron identificados rápidamente por la policía y actualmente se encuentra en prisión, por su parte, la influencer asegura que esta experiencia la cambió para bien, ya que, dejó de ser una persona materialista.

Fuentes: Tribuna