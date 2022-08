"Vieja ridícula y habladora": 'La Bebeshita' hunde a Lis Vega y la destroza por bajarle a su ex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Daniela Alexis, quien es mejor conocida como 'La Bebeshita', habló sin reparo del supuesto romance que están iniciando la guapísima Lis Vega y su polémico exnovio Brandon Castañeda y no dudó en arremeter en contra de la actriz cubana. El rumor de que la 'Poeta de lo Urbano' y el exintegrante de Los Wapayasos eran novios surgió cuando fueron captados saliendo de viaje juntos a Veracruz.

En una entrevista exclusiva con la revista TVNotas, la presentadora oficial del programa Venga la Alegría: Fin de semana reveló que su relación con Brandon jamás ha terminado y tachó a Vega de ser una "ridícula y habladora". Como se recordará, ella y el exconcursante del reality Guerreros 2020 se conocieron cuando ambos trabajaban para TV Azteca siendo parte del exitoso programa Enamorándonos y el amor traspasó la pantalla.

Desde Enamorándonos tengo historia con Brandon; terminamos, regresamos, y así ha sido desde hace 5 años, pero hace unas semanas platicábamos de volver".

Daniela explicó que ella y Castañeda han seguido viéndose para "pasarla bien", sin embargo, al parecer hace algunas semanas antes de que él saliera con Lis, hablaron sobre la posibilidad de iniciar un noviazgo formal con más madurez y compromiso: "Estábamos viendo seriamente la posibilidad de darnos otra oportunidad como pareja, pues la verdad es que yo no he dejado de amarlo en todo este tiempo", platicó.

Brandon Castañeda y 'La Bebeshita' han tenido una relación intermitente

'La Bebeshita', quien tiene varios años de carrera en la empresa del Ajusco, dijo que se llevó una desagradable sorpresa cuando se enteró que Brandon estaba saliendo con la exactriz de Televisa, a quien ella consideraba como su amiga pues la conocía desde hace años: "Él me ha puesto tantas veces el cuerno que no lo dudo tantito. Por parte de ella, no sé qué decirte, la verdad, supuestamente era mi amiga, y ahora hasta novios son, creo que eso es tener poca mad...".

La cantante y modelo 31 años asegura que Lis le llamó para advertirle que sacarían el chisme de que ella y su exnovio estaban teniendo algo pero le afirmó que entre ellos no había nada, lo cual ella no cree: "Me dijo: 'antes que se haga chisme, te digo que somos amigos solamente... qué ridícula, le lleva 17 años". Sin embargo, Dani menciona que la mayor decepción se la llevó de Brandon: "Por mí que se quede con la cougar, a ver cuánto le dura, pero yo creo que es más publicidad".

Para finalizar de hablar del tema, la exconcursante del reality MasterChef Celebrity mencionó que ya no le interesa saber nada sobre Lis y su exnovio, con quien regresó en seis ocasiones: "Ella es tan falsa que el día que me habló no le creí nada, soy tonta y confiada, pero no tanto, mira qué vieja tan habladora. Me dijo: 'tú sabes que los tres somos amigos, no creas nada. En fin", sostuvo 'La Bebeshita'.

