Adiós 'Hoy': Tras acabar vetada y sin ahorros, actriz abandona Televisa y se une al elenco de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien trabajó durante 35 años en Televisa y hace unos años acabó vetada, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que este lunes 22 de agosto reapareció en TV Azteca y se unió al elenco del matutino Venga la Alegría. Se trata de la querida comedianta Aida Pierce, quien hace unos meses declaró que estaba acabándose sus ahorros por la falta de trabajo en el medio.

La originaria de Acapulco, Guerrero, hizo su debut en la empresa de San Ángel a inicios de los 80's y uno de sus primeros proyectos más exitosos fue formar parte de La carabina de Ambrosio. Además de participar en exitosos programas de comedia como Hospital de la risa y Humor es... los comediante, también ha tenido la oportunidad de actuar en telenovelas como Carita de Ángel, Amor sin maquillaje, Sueño de amor, entre otras.

Fuente: Internet

Durante la pandemia Pierce dio una entrevista al programa Sale el Sol de Imagen TV y aquí contó detalles acerca del veto que le impusieron en Televisa por cambiarse de televisora e irse a las filas del Ajusco para un proyecto que jamás se concretó: "Yo sin que me firmaran ningún trabajo me fui y me quedé como el perro de las dos tortas... pero no hay que culparte, uno lo hizo pensando en lo mejor para uno, pero al final no se me dio en ninguna de las dos (empresas)".

El año pasado la comedianta de 66 años declaró que aunque tenía mucho miedo a contagiarse de coronavirus, tendría que volver al trabajo pues sus ahorros se le comenzaban a acabar. Aunado a su difícil situación económica, Aida enfrentó un fuerte escándalo debido a que su hijo fue arrestado por pasarse de listo y disfrazarse para ser vacunado contra el Covid-19. La noticia fue retomada por todos los medios e incluso llegó a la prensa internacional.

Este 2022 la intérprete acapulqueña por fin pudo reactivarse en la señal del Canal de Las Estrellas pues fue invitado a participar en un episodio del programa Esta historia me suena. Sin embargo, este lunes 22 de agosto Pierce ya traicionó a San Ángel y es que reapareció en el Canal Azteca Uno como colaboradora del matutino VLA. La producción del programa invitó a la actriz a participar en el Show de chistes de VLA y acompañó a los conductores Anette Cuburu, Laura G, William Valdés, Roger González y más, a llevar un poco de diversión a los televidentes.

Aida Pierce en 'VLA'

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva