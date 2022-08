Adiós TV Azteca: Tras renunciar a 'Hoy' y dejar Televisa, Laura G 'corre' a conductor de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Laura G desató tremenda polémica hace unos días debido a que destapó que ella querría despedir a uno de sus compañeros del programa Venga la Alegría y dejó en shock a todos sus seguuidores al revelar el nombre de esta persona. Sin reparo alguno la controversial regiomontana declaró que a su ver, William Valdés tendría que abandonar las filas de TV Azteca pronto, para retomar su carrera en Miami.

Como se sabe el también actor nacido en Cuba llegó a México hace algunos años y su primera oportunidad la obtuvo en Televisa siendo parte del programa Hoy. Sin embargo, en 2019 dejó esta empresa porque aceptó unirse a las filas de la televisora del Ajusco para primero ser conductor digital de Exatlón México y un año más tarde recibió la invitación de integrarse al elenco del matutino VLA, donde permanece hasta la fecha.

Fuente: Internet

Sin embargo, desde hace ya varias semanas se ha estado especulando que Valdés podría dejar la conducción del programa producido por Dio Lluberes porque presuntamente se avecina su despido tras la salida de Sandra Smester de la empresa. Aunado a esta información no confirmada, hace algunos días Laura G declaró que a su parecer el conductor cubano podría ser el próximo en dejar el Canal Azteca Uno para perseguir a su jefa.

La expresentadora de Televisa estuvo como invitada del programa de radio La Caminera junto a Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay, y aquí declaró que si ella tuviera el poder de despedir a alguien, sería a Valdés. Laura no paró de repetir que tiene una excelente relación con el controversial cubano, pero considera que para su carrera lo mejor sería volver a Miami, donde ya era reconocido y estaba triunfando años atrás.

Se podría ir William Valdés y te voy a decir porqué... él es de Miami y ahora que Sandra se va a Telemundo y ellos han hecho muy buena química", dijo 'La G' dejando con la boca abierta a todos los anfitriones.

Laura no dejó de decir otras razones por las que el más pequeño del programa tendría que abandonar el elenco y añadió: "Si tuviéramos que hacer una limpia de los conductores de Venga la Alegría, creo que William tendría que irse a Miami a triunfar", sostuvo. Cabe resaltar que la conductora también mencionó que le gustaría ver fuera de VLA a otro compañero y se trata del chef Mariano Sandoval, señalando que Tania le debería de conseguir trabajo en San Ángel.

William rompió el silencio en torno a estas fuertes declaraciones que hizo su compañera de matutino y envió un tajante mensaje a través de su cuenta de Twitter. El cubano de 28 años de edad aseguró que para nada está molesto con Laura por lo que dijo y advirtió que por el momento seguirá al aire en Venga la Alegría: "Se lo que comento@LAURAGII... ella me lo dijo y no estoy ofendido. No hay guerra, la amo. No pasa nada. Los dos sabemos muy qué pex. Así que todo cool, soy de Miami. Los cambios son parte de la vida. Por ahora nos vemos el lunes en VLA".

William niega salida de 'VLA'

Fuente: Tribuna y YouTube La Caminera