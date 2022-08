Afamada influencer es acusada de publicar fotos falsas de sus viajes en Internet; ella les contesta

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Recientemente, una influencer fue acusada por un seguidor de TikTok, de utilizar Photoshop, en las fotografías de los viajes que presumía en sus redes sociales, tal parece que la exposición no le gustó, ya que, no se quedó callada y respondió de una manera completamente original e irónica en la que, sorprendentemente, reconoció que, en efecto, se ayudaba de herramientas de edición para alterar sus imágenes.

Se trata de la cantante y actriz estadounidense, Aubrey O'Day, quien en días pasados se encontró en el ojo de huracán, después de que se hiciera viral la reacción de un tiktoker, quien criticó las imágenes que la famosa solía publicar en su cuenta oficial de Instagram. De acuerdo con algunos informes, la modelo solía presumir de sus viajes por el mundo, al igual que muchos famosos de Internet; sin embargo, parece ser que estos son falsos.

Fotografías del perfil de Instagram de Aubrey O'Day

Después de que la cantante de Show Stopper, Stay WIth Me y Ride For You vio la respuesta masiva de la gente, optó por realizarse diversas fotografías, mismas que editó y a las que les colocó un fondo celestial, mientras que en una, un poco más polémica, la famosa se colocó con un bañador, mientras abrazaba a Jesucristo, derivado de esto, Audrey añadió un largo mensaje en el que mencionaba que, en efecto, suele editar las imágenes que publica porque gusta de traer contenido de calidad.

No necesito que me lleven a lugares. Y mucho menos el hecho de que muchas de las tomas que les doy están en lugares a los que tienen que pasar horas escalando montañas para llegar (...) Respeto mi estética, trabajo duro para brindarles contenido hermoso que se sienta como vibran los lugares a los que viajo... porque quiero que vibren conmigo

Posteriormente, O'Day utilizó un tono que podría calificarse como lascivo en contra de la persona que la exhibió en TikTok, a quien calificó de ser alguien que necesita enfocarse en sí misma, en lugar de mirar qué es lo que hacen los demás, asegurándole que de dicha manera podría lograr tener cambios positivos para todo el mundo. Finalmente, la también modelo cerró su mensaje afirmando que sí ella busca que su perfil de Instagram parezca un muso de arte, lo hará: "Soy un artista, un creador de contenido real".

Fuentes: Tribuna