Afamado actor es señalado de acoso; días después lo captan así en plena vía pública

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado sábado, 20 de agosto, el actor nominado al Oscar, Gary Busey fue acusado por acoso, intento de contacto delictivo, mientras se encontraba en la convención de Monster-Mania, en Cherry Hill, NJ. Los hechos ocurrieron en el Hotel Doubletree, entre los días 12 al 14 de agosto, esto según información brindada por el Departamento de Policía del condado anteriormente mencionado.

De acuerdo con información proporcionada por el teniente de Cherry Hill, Scheunemann, el actor habría intentado y logrado tocar de forma lasciva a dos personas, pero no sólo eso, parece ser que el histrión de Son como niños, mantuvo una conducta inapropiada durante todo el evento, ya que, las autoridades no dejaron de recibir diversas quejas con respecto al comportamiento del famoso de The Buddy Hollly Story.

Gary Busey es acusado de acoso

A menos de 24 horas de que la noticia fuera brindada por medios como el New York Post, el actor volvió a estar en el ojo del huracán, después de que los paparazzis lo captaran realizando actos impúdicos tras bajarse los pantalones en un parque público, ubicado en Pint Dume Park, en Malibú, California. De acuerdo con las imágenes, el histrión se encontraba sentado en una banca del lugar, mientras que su prenda estaba a la altura de las rodillas. De acuerdo con algunas descripciones, éste habría estado sonriendo mientras posaba sus manos cruzadas sobre sus piernas.

Luego de un tiempo, el famoso se levantó de su asiento y comenzó a abrochar su pantalón, el cual colocó de manera normal. De acuerdo con información de The Page Six, el famoso ya habría explicado anteriormente, que suele realizar esta acción cada vez que su pantalón le ajusta demasiado su rodilla, ya que, ésta suele irse de lado, así que, en dichas ocasiones se sienta y acomoda la prenda de manera correcta. Hasta el momento se desconoce si esta acción le traerá complicaciones legales al actor.

Fuentes: Tribuna