Divorciada y sin exclusividad: Tras 9 años en TV Azteca, villana vuelve a Televisa y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, quien trabajó durante 9 años en TV Azteca y hasta llegó al programa Venga la Alegría, dejó en shock a todos los televidentes debido a que hace algunas horas se anunció su regreso a Televisa como invitada especial del matutino Hoy. Se trata de la mexicana Lisset, quien esta mañana llegará al foro para promocionar su puesta en escena Las Aventuras de Frida.

La oriunda de Guadalajara, Jalisco, actualmente trabaja para Imagen TV pues hace unos meses fue contratada como la nueva conductora del programa Sale el Sol. No obstante, es importante resaltar que ella empezó su carrera trabajando en la empresa del Ajusco desde 1999 y participó en exitosos melodramas como Catalina y Sebastián, Soñarás, Montecristo y Amor en Custodia, donde dio vida a una entrañable villana.

Fuente: Instagram @lisset_oficial

También fue parte del jurado de la Cuarta Generación de La Academia al lado de su padre Willy Gutiérrez (qepd) y en 2014 vivió su segundo divorcio con el actor español Lisardo. Aunque parecía que la separación se había dado en buenos términos y ellos tenían una relación amistosa por el bienestar de su hija, durante la pandemia Lisset destapó que el exconductor del programa Hoy no se estaba haciendo responsable y que tenía meses sin aportar apoyo económico a su heredera.

Lisset se cambió a las filas de la empresa de San Ángel en 2010 para actuar en el melodrama Para volver a amar (2010-2011) y luego fue invitada a participar en otros como Lo que la vida me robó (2013-2014), Enamorándome de Ramón (2017), Médicos, línea de vida (2019-2020) y más recientemente formó parte del elenco de Mi Fortuna es Amarte. No obstante, al no contar con exclusividad pudo llegar a dar entrevistas a VLA y más tarde unirse a Sale el Sol.

Sin embargo, este lunes 22 de agosto Lisset dará un duro golpe a la empresa del Ajusco e Imagen TV pues regresará a los foros de Televisa luego de su inesperada salida. La producción del matutino del Canal de Las Estrellas anunció que la intérprete de 48 años los acompañará esta mañana en el foro para promocionar su puesta en escena Las Aventuras de Frida y detallaron que la estará acompañando su compañera actriz, Ana Pamela.

Lisset estará en 'Hoy'

Fuente: Tribuna e Instagram @programa_hoy