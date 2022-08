'El Negro' Araiza vuelve a 'Hoy' y admite entre lágrimas que estuvo en clínica: "Me salvaron la vida"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 22 de agosto el querido conductor Raúl 'El Negro' Araiza regresó al foro del programa Hoy luego de casi un mes de ausencia y admitió ante las cámaras de Televisa que es verdad que estuvo internado en una clínica de rehabilitación. Como se recordará, el también galán de telenovelas mantuvo una dura etapa de adicciones en el pasado y anteriormente ya había estado rehabilitándose por su alcoholismo.

El intérprete de Cadenas de amargura, Un gancho al corazón y La Desalmada explicó que por fortuna en esta ocasión no recayó en ningún vicio y dijo que en realidad él decidió internarse en un centro porque tenía problemas de salud mental: "El sufrimiento es lo que te hace pedir ayuda, puedes tocar fondo en cuanto a tus emociones, lo que quieres es no sentir... hay gente que se lo come, otro que lo vomita, uno que se lo fuma, otro que lo bebé, el chiste es no sentir, porque no hay un autoconocimiento, que es lo que yo fui a hacer".

Araiza explicó que aunque todos los televidentes del Canal de Las Estrellas lo veían siempre feliz y sonriendo, dentro de él tenía un vacío muy grande que ya no podía seguir ocultando y reprimiendo. Al notar que ya no podía seguir más sonriendo ante las cámaras y sufriendo en el alma, decidió pedir ayuda en una clínica, donde le dieron terapia de distintos tipos, incluida la espiritual: "Nadie dice 'quiero ser alcohólico, adicto, tener depresión'... yo entré a este lugar y les debo la vida", aseguró.

El hijo de doña Norma Herrera se sinceró como nunca antes y confesó que él cayó en las adicciones por cuestiones que vivió en su juventud y niñez con su famoso padre, el gran Raúl Araiza: "El vacío que yo tenía, ¿qué fue lo que me metí desesperado a buscar?, es ausencia, es abandono, abandono de padre, y como lo decían adentro, la fantasía de todo adicto, de lo que sea, es buscar el reconocimiento del padre", explicó muy conmovido.

Ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente, me dio amor como él podía, mi padre fue un hombre sin amor, no sabía darlo él".

Raúl contó que desde muy joven él tuvo que lidiar con la ausencia de su padre y sus faltas de afecto, lo cual siempre lo golpeó demasiado. El conductor explicó que su papá siempre lo hizo menos y tuvo una cierta preferencia por su hermano Armando Araiza, lo cual él nunca había logrado entender: "Me mandan cuatro años fuera de México, sin yo entender ¿por qué?, en el exilio, y al yo regresar me di cuenta que estaba muy roto por dentro; no obstante llego y sigo luchando con llenar el ¿por qué me mandaron a mí y a mi hermano no?, o ¿por qué mi papá hacía tantas comparaciones?".

Galilea y Andrea se conmovieron por la historia de Raúl

Acto seguido, Araiza comentó que esta difícil situación en el núcleo familiar propició que él cayera en las garras de las adicciones, pues a través del alcohol pudo ser una persona 'diferente' y además dejó de sentir el dolor y vacío por su padre, al menos momentáneamente: "Tengo contacto con la sustancia, y dije ‘de aquí soy’, y me dio expresión, me dio ser extrovertido, me dio bailar, jugar, se volvió mi mejor amigo", relató.

La historia del presentador de 57 años tenía conmovido a todo el elenco, integrado por Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Arath de la Torre y otros más, por lo que incluso varios de ellos derramaron algunas lágrimas. Casi al finalizar la sección, la esposa de Erik Rubín tomó la palabra para expresarle un emotivo mensaje a Raúl, asegurándole que la familia de Hoy siempre estará para apoyarlo y que no importa cuantas veces tenga que internarse, siempre lo van a respaldar.

Negrito, sabes el amor que te tenemos, estamos muy orgullosos de ti, cada vez que has tomado una decisión, no es como de '¡ay, otra vez!', las veces que sea necesario vamos a estar contigo siempre y estamos muy orgullosos de ti... Siéntete orgulloso, siéntete amado, y tienes que saber y estar seguro de que nunca vas a estar solo", dijo ahogada en llanto.

