Exnovio de Kourtney Kardashian sufre tremendo accidente automovilístico; resultó herido

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El pasado domingo, 21 de agosto, los fans de Keeping Up With the Kardashians contuvieron el aliento, después de que uno de los integrantes del reality show y exnovio de Kourtney sufriera un tremendo accidente automovilístico y, aunque sí resultó herido, se negó a recibir asistencia médica. Cabe señalar que este evento ocurre apenas dos semanas después del fatal accidente de la actriz Anne Heche, en las calles de Los Ángeles, Estados Unidos.

Se trata del actor y empresario, Scott Disick, quien mantuvo una relación amorosa con Kourtney durante casi una década; sin embargo, ambos terminaron por separarse debido a que llevaban estilos de vida completamente diferentes; sin embargo, esto no resultó ser un impedimento para que ambos miembros de la socialité estadounidense lleven una excelente amistad e incluso son co-padres.

Fotografía de Scott Disick

De acuerdo con algunos informes, todo ocurrió durante la tarde del día de ayer, en la zona residencial de The Oaks, en Calabasas, justo en la misma zona donde está la casa de Kim Kardashian. Hasta el momento se sabe que Scott estrelló su auto contra un buzón, mientras que las imágenes de los hechos, distribuidas por el TMZ, muestran que el Lamborghini Urus del CEO de Talentless, de 39 años, se encontraba completamente volcado.

Automóvil volcado de Scott Disick

Créditos: TMZ

Según algunos datos, la expareja de Kourtney se llevó algunos cortes menores en la cabeza, por lo que éste se negó a recibir asistencia médica, por otro lado, la policía determinó que Disick no se encontraba afectado por los hechos. Cabe señalar que las autoridades no levantaron cargos en contra de Scott debido a que consideran que el siniestro pudo haber ocurrido por un problema de velocidad, así que no será necesario que el hombre acuda a realizar ningún tipo de trámite a las oficinas del sheriff de Los Ángeles.

Segundo plano del auto de Scott Disick

Créditos: TMZ

Fuentes: Tribuna