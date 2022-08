Le faltó sazón: Estreno de 'MasterChef Celebrity' de TV Azteca ya tiene a su primer eliminado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del domingo 21 de agosto, TV Azteca presentó uno de los proyectos más famosos dentro de su barra de programación y, por segunda vez, 20 famosos pondrán a prueba su destreza gastronómica pues ya dio inicio la segunda temporada de MasterChef Celebrity donde desde el primer episodio se vivieron momentos de tensión y adrenalina los cuales también dejaron varios memes dentro de las redes sociales.

El primer momento épico fue cuando se presentó al nuevo chef encargado de evaluar los platillos hechos por los famosos y, en conjunto con la Chef Betty Vázquez y José Ramón Castillo, ahora Pablo Albuerne no solo deleitará cada preparación sino que también dará algunos consejos a los participantes para brillar en las estaciones. El originario de Oviedo, España es mejor conocido como 'Gipsy Chef' y posee dos restaurantes en su país natal los cuales llevan por nombre La Zorra y El Santo. Al tener una amplia trayectoria y miles de suscriptores en su canal de YouTube, el antes mencionado no fue nada dócil en este primer episodio y seguro hará a más de uno notar que cocinar no es una tarea sencilla.

Otro de los momentos que más se llevó la noche fue cuando la mitad de los concursantes pensaron que estaban salvados y tras subir al balcón, observaron como el resto de los concursantes batallaban con la cocción de la proteína que les había tocado; sin embargo, en MasterChef todo cambia y a poco de haber comenzado, los presuntos salvados tuvieron que hacer pareja con los cocineros, dejando así la mancuerna conformada por Arturo López Gavito y Julio Camejo como la más sobresaliente de la cocina, no tanto por su destreza culinaria sino por la manera de chocar de los temperamentos que mantuvo al filo del asiento a los televidentes.

Cabe destacar que la participación del exjuez de La Academia es una de las más esperadas de este proyecto de la televisora del Ajusco, tanto que en redes sociales su nombre se mantuvo en tendencia por mucho tiempo y claro, los memes no faltaron, pues ahora el crítico sería criticado y verlo en un área diferente a la que tiene acostumbrado a todo el público mexicano lo convierte en un asunto imperdible.

Más tarde se formaron tres equipos, a los cuales Carmen Campuzano y Marcello Lara no se sumaron pues fueron los primeros salvados de la noche, algo que no le sucedió al equipo rojo capitaneado por Lorena Herrera quien pese a tener un mejor platillo que el equipo amarillo liderado por Camejo, fueron penalizados ya que la actriz no respetó las reglas y continuó preparando su platillo aún cuando el tiempo había terminado.

Así, el equipo conformado por Herrera, Alejandra Ávalos, Ricardo Peralta 'Pepe', Francisco Gatorno, Alan Ibarra y Veronica del Castillo se enfrentaron a la eliminación dejando a la última mencionada como la primer expulsada de este esperado proyecto, pues la periodista, escritora y además conductora de televisión tuvo ciertas dificultades que fueron notadas por los jueces, sobre todo porque ella manifestó que se trató de una proteína que jamás había preparado.

"Nunca he cocinado un pavo, da miedo", aseveró.

La periodista presentó ante el panel de jueces unas 'Pechugas del Castillo enmieladas' las cuales tenían una buena presentación pero, a decir del chef español, la comunicadora presentó "una piedra, tenemos un resultado desastroso. No veo ningún motivo ni siquiera para comérmelo, es muy mal plato", resultado que la llevó a despedirse de sus compañeros y con ello, convertirse en la primer expulsada.

