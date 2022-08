Mamá de Geraldine Bazán llora en 'VLA' por Gabriel Soto y reacciona a boda cancelada con Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más doña Rosalba Ortiz, madre de la guapísima actriz Geraldine Bazán, logró apoderarse de la atención en los medios de comunicación debido a que hace algunas horas apareció llorando ante las cámaras del programa Venga la Alegría mientras hablaba sobre su exyerno, Gabriel Soto. Contrario a otras ocasiones, ahora la señora se mostró muy conmovida al hablar sobre el galán de telenovelas de Televisa.

Rosalba brindó una entrevista exclusiva al matutino de TV Azteca para hablar de diversas situaciones, una de ellas fue que el exesposo de su hija otra vez tuvo que cancelar la boda en la que uniría su vida con Irina Baeva. Cuando los reporteros le pidieron a la señora que diera su opinión sobre el tema, ella de inmediato respondió: "Ay no, eso no es mi tema, si se casa con ella, con otra, con otra, o si no se casa, no me interesa, es su vida".

Y aunque se había mostrado tranquila, inmediatamente después la abogada lanzó un feroz comentario en contra de Irina y aseguró que "no es una buena persona": "No es lo mismo llegar a una casa o a un departamento, que llegar a un hogar, no me interesa, no es mi tema, no es una buena persona para mí…", sostuvo y luego reveló si sabía que la actriz rusa trataba bien a sus nietas, Alexa Miranda y Elissa Marie.

No lo sé (si trata bien a las hijas de Geraldine Bazán), eso lo sabe la mamá y el papá, él tiene que estar pendiente de eso".

Acto seguido la tía del actor Eleazar Gómez acabó ahogada en llanto al imaginarse que Gabriel llegue a faltar algún día: "Quiero que mis nietas tengan padre para toda la vida, porque te agarra la muerte tan de repente, que no dejas las cosas claras, tus documentos listos", expresó con lágrimas en los ojos. Doña Rosalba aseguró que ella siempre estará para apoyar al exesposo de su hija, por lo que le pidió que si un día ocupa de su ayuda, la llame de inmediato.

Si le pasara algo claro que me preocuparía y si necesita de mí, yo estaré ahí, él tiene mi teléfono y yo el suyo, yo creo que ni me ha borrado ni me ha bloqueado porque sabe que alguna vez me va a necesitar o lo voy a necesitar", finalizó.

Cabe resaltar que anteriormente Geraldine ha manifestado que no le gusta que su madre haga declaraciones a los medios sobre su matrimonio con Soto y siempre se ha mostrado incómoda ante los comentarios que ha hecho en contra de su exesposo. Hace apenas hace unas semanas Ortiz manifestó que el protagonista de Los caminos del amor no era un hombre "malvado" y dijo que siempre la ha tratado muy bien.

No es malvado, es una buena persona, como siempre lo he dicho y lo he defendido... Ya les dije, sí tuvo sus 'errorsones', pero él ya sabrá y allá a Dios entregará cuentas, pero de que se porta bien con sus hijas y conmigo bien".

