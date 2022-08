Salió del clóset: Tras pleito con Galilea Montijo, exconductor de 'Hoy' debuta en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien fue despedido del programa Hoy en 2018 y recientemente tuvo un problema con Galilea Montijo, dará un fuerte golpe al rating de Televisa pues en unos días más hará su debut en TV Azteca a través de un importante proyecto. El famoso anunció que el próximo domingo 28 de agosto tendrá una participación especial en el reality dominical MasterChef Celebrity México.

Se trata del especialista en espectáculos Álex Kaffie, quien trabajó para el matutino de Las Estrellas hace algunos años bajo el mando de tres productores distintos, quienes fueron Roberto Romagnoli, Carmen Armendáriz y Reynaldo López. Desafortunadamente su estancia en este programa no fue muy agradable y es que él mismo confesó recientemente en el matutino Sale el Sol que fue víctima de clasismo.

El llamado 'Villano de los espectáculos' asegura que mientras estuvo formando parte del elenco de Hoy nunca pudo compartir mesa con Galilea y Andrea Legarreta, pues se lo tenían prohibido, y resaltó que sus nuevos compañeros de Sale el Sol jamás lo habían humillado: "Estoy muy feliz aquí porque aquí no hay clasismo y eso me encanta. Es que se agradece mucho, que aquí no te digan: 'Tú no puedes desayunar en el comedor de las ejecutivas', eso es muy bonito, que aquí no haya clasismo".

El presentador, quien es abiertamente gay, aseguró que mientras trabajó en Hoy "nunca" pudo visitar el desayunador "porque ahí nada más (entraban) las ejecutivas, Galilea (Montijo) y Andrea (Legarreta)" y comentó que siempre lo mandaban a comer fuera: "Me mandaban a la cocina económica, el chicharroncito en salsa verde". Sin embargo, esa no ha sido la única polémica que ha enfrentado Kaffie tras su estancia en Hoy y es que en más de una ocasión ha destrozado a las presentadoras del programa.

Aunque Álex fue despedido del matutino de Las Estrellas en 2018 luego de la llegada de Magda Rodríguez (qepd) como productora, no se olvida de las malas experiencias que vivió ahí y en cada oportunidad aprovecha para sacarle los trapitos al sol a sus excompañeros. Recientemente 'La Gali' lo llamó "estúpida" por haber inventado el chisme de que ella puso ciertas condiciones para unirse al elenco del programa Netas Divinas.

¡No hagan caso! yo no lo exigí, no le hagan caso a notas estúpidas de gente estúpida", expresó la tapatía molesta.

Luego de varios años fuera de las filas de San Ángel y tras integrarse a Imagen TV como colaborador de Sale el Sol, el reconocido columnista de espectáculos ahora dará el salto a la empresa del Ajusco. Resulta que Álex fue invitado a participar en el segundo episodio del reality MasterChef Celebrity y ya apareció en los adelantos que presentaron en el estreno. Por su parte, él mismo aprovechó su columna en El Heraldo de México para presumirlo.

El próximo domingo estaré cocinando en Máster Chef ¿Celebridades? ¡Qué nervios!", anunció Kaffie.

