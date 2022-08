Sin trabajo y en la quiebra: Tras terminar en silla de ruedas, querida actriz regresa a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de 62 años de trayectoria en el medio del entretenimiento, donde hizo reír a más de uno con sus jocosas apariciones en shows como La carabina de Ambrosio, Más prisa con la risa, Qué madre tan padre y Nosotros los guapos; sin embargo, la vida personal de esta famosa no era tan alegre y brillante como se mostró en pantalla, ya que, en determinado momento acabó en una silla de ruedas, sin trabajo y en la quiebra.

Se trata de la afamada actriz, Lucila Mariscal, quien además de ser comediante, también colaboró en proyectos de índole dramática, como lo fueron Vivo por Elena, Azul; Mujer, casos de la vida real; La Rosa de Guadalupe y Una familia con suerte. Lamentablemente, la famosa sufrió una dura caída, misma que le fracturó la cadera, por lo que dejó de caminar, lo que la llevó a estar postrada en una silla de ruedas. Este acontecimiento no sólo impactó en su vida personal, sino también en el ámbito laboral, ya que, se quedó sin trabajo y, por un tiempo vivió de las donaciones de una fundación que procura a las personas de la tercera edad.

De acuerdo con información brindada por la propia actriz en Sale el Sol, luego de la caída que la dejó prácticamente inmóvil, entró en una severa depresión e incluso pensó en quitarse la vida: "Yo ya no esperaba nada, me quería morir, no quería estar aquí, estaba harta, desesperada, angustiada y dije: 'Me voy a suicidar' (...) Cogí el cuchillo y aquí lo detuve (a la altura del abdomen)", la actriz reconoció que tras ello se arrepintió y llamó a su amigo, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, quien ayudó a la famosa a pasar este trago amargo.

17 días después de que salió esta historia en el programa matutino de Imagen TV, Lucila Mariscal dio una inesperada noticia y es que, tras todas las peripecias que tuvo que pasar, ahora vuelve a sonreír genuinamente, ya que, obtuvo un trabajo nuevo en Televisa. Así es, la famosa estará de vuelta en los pasillos de San Ángel, donde dará vida a una 'abuelita' en el programa de antología, Como dice el dicho.

De acuerdo con una entrevista de Televisa Espectáculos, fue le manager de Mariscal quien la llamó para darle la sorpresa: "De pronto llegó mi presentante y me dijo: '¿Qué crees? Ya vas a trabajar en El dicho', ¡me dio un gusto!", declaró la famosa, quien se dejó ver con un bastón en lo pasillos de grabación. Según la información del mismo medio, Lucila aparecerá en el episodio: 'Si mal hicieres, bien no esperes', el cual será estrenado el próximo mes de octubre.

Fuentes: Tribuna