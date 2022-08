Tras 13 años en TV Azteca y sin exclusividad en Televisa, actriz vuelve a 'Hoy' con protagónico

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien atravesó un complicado divorcio y trabajó durante 13 años en TV Azteca, regresa a las filas de Televisa como protagonista de un importante proyecto y esta mañana de lunes 22 de agosto reaparece de invitada en el programa Hoy. Se trata de la guapísima Geraldine Bazán, quien se encuentra a punto de estrenar el melodrama Corona de lágrimas 2.

La también modela mexicana empezó su carrera en la empresa de San Ángel desde 1993 e hizo su debut al participar en la novela Corazón Salvaje. Luego participó en otras exitosas producciones como María la del barrio, Mi pequeña traviesa y Camila, hasta que decidió probar suerte fuera y en 1999 optó por cambiarse a la televisora del Ajusco. Su primer proyecto en su nueva casa fue Catalina y Sebastián.

Luego actuó en otros melodramas como Como en el cine, El amor no tiene precio, Bajo las riendas del amor y La mujer de judas, por mencionar algunas. Posteriormente Bazán se mudó a las filas de Telemundo grabó varias series domo Dueños del paraíso y Falsa identidad, hasta que en 2018 volvió a Televisa para realizar el melodrama Por amar sin ley pero luego de esto no le dieron otro proyecto por un supuesto veto.

Se especuló que los ejecutivos de San Ángel creían que la imagen de Geraldine estaba muy desgastada debido al escándalo que se armó tras su divorcio pues acusó al galán de galanes de la empresa, Gabriel Soto, de serle infiel con Irina Baeva, su actual novia: "Los últimos años no han sido los mejores para Geraldine Bazán en cuanto a su carrera artística se refiere y ahora Televisa ya no quiere saber nada ella", reportaron en el Canal de YouTube Chacaleo.

Sin embargo, este chisme fue desmentido al poco tiempo pues el productor José Alberto Castro llamó a Geri para ocupar el lugar de Adriana Louvier en Corona de lágrimas 2, ya que la actriz no se pudo reintegrar a esta producción. La mañana de este lunes 22 de agosto Bazán apareció en el programa Hoy para presumir su papel como 'Olga Ancira' en la segunda parte de la telenovela que fue todo un éxito hace 10 años, en el 2012.

La mexicana de 39 años compartirá roles estelares con grandes actores como Victoria Ruffo, José María Torre, Mane de la Parra y Alejandro Nones, con quien presuntamente tuvo un romance durante las grabaciones. Geraldine pidió a los televidentes que no se pierdan el estreno el próximo 29 de agosto y dijo que en la pantalla se verá a una 'Olga' completamente distinta a la que hizo Adriana hace más de una década.

Yo pensé que me iban a pintar el pelo de negro y todo, pero lo primero que me dijo 'El Güero' y nuestro director fue 'no', me dieron carta libre para hacer mi propia Olga".