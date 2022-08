Tras celebrar su boda, Ben Affleck y Jennifer Lopez ¿se van de luna de miel con uno de sus amigos?

Comparta este artículo

Georgia, Estados Unidos.- El gran tema de conversación de este fin de semana fue sobre la romántica boda en Georgia, Estados Unidos, de Ben Affleck y Jennifer Lopez, evento que parece haberse ido como agua, ya que, en un breve suspiro pasaron los tres días de fiesta que los famosos tenían planeado para festejar su unión y... luego ¿qué? Lejos de disfrutar de un bien merecido descanso, la estrella de Desaparecida y la intérprete de 'On the floor' volvieron a salir de viaje, pero esta vez no fueron a solas.

De acuerdo con información de The Page Six, la mañana del domingo, el mejor amigo de la estrella de La Liga de la Justicia, Matt Demon, fue captado mientras abordaba un jet privado en el aeropuerto del estado donde se celebró la ceremonia, pero el actor de Misión rescate y Mente indomable no iba solo, ya que, lo acompañaban sus hijas: Isabella, Gia y Stella, así como los gemelos que J. Lo. concibió con Mark Anthony.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en Las Vegas

Minutos más tarde, Ben Affleck ayudó a sus hijos a abordar un segundo jett, mientras que, dos horas después, el actor de Aguas profundas y Atracción peligrosa abordó una tercera nave, en compañía de Jennifer Lopez. Hasta el momento se desconoce sí las familias de Demon y J Lo viajaran al mismo lugar o si todo es parte de una treta para engañar a los medios de comunicación, para que la actriz de Nunca más y su nuevo esposo puedan disfrutar tranquilamente de una luna de miel, sin la presencia de la prensa.

Cabe señalar que, Ben, lucía una barba crecida, mientras que su semblante se apreciaba exhausto, probablemente esto sea debido a los tres días de celebración que tuvo junto a su actual esposa, por lo que es más que probable que, por lo menos la pareja de recién casados, se dirijan a un lugar donde puedan descansar tranquilamente, de los agotantes cuatro meses de planeación que vivieron durante los últimos tiempos.

Fotografía de Ben Affleck en el aeropuerto de Georgia

