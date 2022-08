Tras declararse como persona no binaria, famosa cantante se deja ver con nuevo novio

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Una de las cantantes más controversiales del medio del espectáculo es Demi Lovato, quien estuvo en el ojo del huracán tras ingresar a un centro de rehabilitación por consumo de drogas y, tras superar las adicciones sorprendió a la audiencia al declararse como una persona no binaria y pansexual, algo por lo que pidió tanto a sus fans como a los medios de comunicación referirse con el pronombre 'elle', lo cual cambiaria un año después pues hace algunas semanas pidió que, de nueva cuenta el público la considerara como 'ella'.

Luego de tanta confusión, la intérprete de temas como Cool for the Summer, Really Don't care o Sober, celebró el pasado sábado 20 de agosto su cumpleaños número 30. Y, para sorpresa de sus seguidores se dejó ver muy enamorada ya que fue captada por paparazzis de la mano del músico Jordan Lutes, mejor conocidos como Jute$ en un restaurante ubicado en Santa Mónica, California.

Instagram @ddlovato

A través de las redes sociales, el nuevo novio de la estrella de la cinta Camp Rock publicó una serie de fotografías con la cantante en donde dejó claro que ambos ya son pareja; incluso, también extendió una felicitación de cumpleaños en donde, a su estilo, le declaró también su amor, mensaje que dividió opiniones pues mientras unos celebraron que la cantante esté atravesando por una etapa diferente, otros destacaron que de no funcionar, podría volver a 'quebrarla' anímicamente hablando.

"Feliz cumpleaños bebe. eres una descarada de 30 años y soy el imbécil más afortunado del mundo porque puedo llamarte mía. Hacerte reír se ha convertido en mi nueva obsesión porque tu sonrisa literalmente cura mi depresión (hay una letra de una canción en alguna parte). Estoy muy orgulloso de ti no solo por sobrevivir a todo lo que has pasado, sino por llegar a la cima y convertirte en tu ser más saludable, feliz y dulce. y eso es todo, nena", fue el mensaje que el músico le dedicó a Lovato.

Instagram @ddlovato

Este mensaje a la vez fue replicado en las Historias de Instagram de la cantante del exitoso tema Sorry not sorry quien escribió: "Te amo, gracias, cariño". Momento después, ambos acudieron al restaurante Giorgio Baldi, el cual se ha caracterizado por ser uno de los favoritos de las celebridades y por lo que muchos parazzis acuden en espera de obtener una imagen que se vuelva tendencia en redes. En el caso de la antes mencionada, resaltó que se veía muy contenta de la mano de su novio con quien celebraba una nueva vuelta al sol.

"Estaban acurrucados y dándose besos a escondidas durante la comida", dijeron testigos de esta celebración a medios locales.

Foto: Page 6

Fuente: Tribuna