Tras desplante de galán de Televisa, conductor de 'VLA' le hace tremendo desaire a 'La Bebeshita'

Ciudad de México.- Tal parece que este 2022 no ha sido el mejor año para Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita', a quien a mediados del mes de mayo, el galán de Televisa, Arturo Carmona le rompió el corazón frente a las cámaras de Venga la Alegría: Fin de Semana, donde él mencionó que no conoce a la famosa y declaró que no sostenía ningún romance con ella, hecho que le rompió el corazón a la también influencer.

En aquella ocasión, la celebridad de Enamorándonos no se guardó nada y, al borde del llanto, mostró algunas conversaciones que había sostenido con el actor de Los Ricos También Lloran (2022) y Por amar sin ley; además se defendió revelando que sí bien, no eran novios, sí que estaban saliendo, por lo que, le resultó insultante que incluso el histrión declarara que ni siquiera la conocía, algo que incluso, los propios conductores reconocieron como una actitud poco caballerosa.

La verdad es que, se me hace muy de mal gusto que tú salgas con alguien, okay, no éramos novios, nos estábamos conociendo, estábamos saliendo, que la cenita que bla, bla, y se me hace muy de mal gusto, como que no es de caballeros decir: 'Hay sabes qué, ni te conozco'", contó la influencer.

En el medio de dicha polémica, Alexis, también fue vinculada sentimentalmente a Aristeo Cázares, el exparticipante del reality show, Exatlón México y ahora conductor del matutino de TV Azteca y es que, según las publicaciones de Instagram de la modelo, ella parecía hacer sus mejores intentos para atraer la atención del famoso, pero lejos de mostrar algún tipo de agrado, siempre se le veía molesto. Entre los clips de la 'Bebeshita' se podían ver sus intentos por abrazar al también modelo y en diversas ocasiones intentó bailar de forma coqueta frente a él, motivo por el que varios de los seguidores de la joven, solían pedirle que dejara de acosar a Ari.

Vinculan amorosamente a 'La Bebeshita' y a Aristeo

Durante un tiempo, Daniela dejó de lado esta dinámica; sin embargo, el pasado domingo, 21 de agosto, la famosa publicó un nuevo video nuevo, donde se le ve intentando bailar frente a la cámara, con un vestido sumamente ajustado, mientras que Cázares se encuentra sentado detrás de ella, parece ser que, se marchó justo en el momento en el que se percató de que 'Bebeshita' estaba por empezar a moverse.

Para evitar malos entendidos, Alexis aclaró, por primera vez, que esta serie de videos los hace para molestar a Aris y no para coquetear con él, rumor que tomaba fuerza cada vez que ésta subía contenido de dicha índole en sus redes sociales, es probable que estas palabras hayan ayudado a que la gente disfrutase mucho más del video, ya que, las reacciones de risas y corazones no se hicieron esperar.

Me cacho y se va. Molestando a Aris número 500", declaró 'La Bebeshita'

La 'Bebeshita' baila para molestar a Aristeo

Fuentes: Tribuna, Instagram @alexissoy