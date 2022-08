Tras duro divorcio y más de una década retirada, conductora estremece al llegar así a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida celebridad infantil logró arrasar la noche del pasado domingo, 21 de agosto, después de que dejó de lado su rol conductora especializada en el público para niños e impactó a TV Azteca tras presentarse con un aspecto completamente diferente al que acostumbró a la gente durante varias décadas de carrera artística, ¿quieres saber de quién se trata? Entonces, no dejes de leer.

Tatiana es conocida como 'La Reina de los Niños' desde la década de los años 90, tiempo en el que se posicionó como una de las estrellas más rentables de Televisa, esto es debido a sus coloridos vestidos, así como a sus pegajosas canciones, mismas que quedaron en la memoria colectiva de cientos de pequeños, que ahora comprenden la población adulta de México e incluso, es posible, que la mayoría pueda entonar a la perfección temas como: 'El Patio de mi Casa', 'Los marcianos llegaron ya' o 'El patito enamorado'.

Fotografía de Tatiana

Sin embargo, no todo fue felicidad para la querida cantante, ya que, mientras alegraba a los niños con El Espacio de Tatiana, show que era transmitido durante la mañana de los domingos, a principios de los años 2000, en el Canal de las Estrellas, la famosa se encontraba librando un duro divorcio con su exesposo, Andrés Fuentes, a quien señaló por abusar de ella en repetidas ocasiones, así como de evitar pagar la pensión alimenticia de sus hijos, Andrik y Cassandra.

Para el año 2012, la actriz de Amy, la niña de la mochila azul, llegó a TV Azteca, con el Show de Tatiana, programa que si bien, no obtuvo un gran éxito, esto no significó que se retiraría de la farándula, ya que, continuó con dicho rol en otras producciones de la televisora del Ajusco; sin embargo, para la noche del día de ayer, la famosa arrasó frente a las cámaras de MasterChef Celebrity, donde por primera vez, después de mucho tiempo, se deshizo completamente de su rol como la 'reina de los niños', para dejarse ver con un 'look' mucho más adulto.

Tatiana llega a TV Azteca

Si bien, hace 1 año, Tatiana sorprendió a sus fans tras darle vida a 'Carnívora', en ¿Quién es la máscara?, durante la mayor parte del tiempo se le vio con una botarga encima, por lo que, dicha participación no fue nada comparado a su rol como la conductora del reality de cocina de Azteca UNO, donde se le vio con un impecable vestido, amarillo canario, de hombro caído y falda abierta, misma que dejó lucir sus encantos de una forma mucho más madura y seria.

Cabe señalar que, previo a su participación en el programa de telerrealidad, Tatiana publicó a través de su cuenta oficial de Instagram que se sentía sumamente emocionada de participar en MasterChef Celebrity, asegurando que se vendrían muchas sorpresas para esta nueva edición del show, donde una vez más regresa como presentadora, pero en un sentido más sobrio y lejos de los niños.

Tatiana: 'Look' de 'MasterChef Celebrity'

Créditos: Instagram @oficial.tatiana

Fuentes: Tribuna, Instagram @oficial.tatiana