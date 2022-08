Tras pleito con Chapoy, exconductor de 'Hoy' queda fuera de Televisa y presentan a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor de espectáculos, quien trabajó en el programa Ventaneando y por años mantuvo un fuerte pleito con su exjefa Pati Chapoy, dejó sin palabras a los televidentes debido a que hace algunos días abandonó los foros de Televisa y ya presentaron a su reemplazo. Se trata de Juan José Origel, quien quedó fuera del último capítulo de su programa Con Permiso por cuestiones de salud.

Como se recordará Pepillo formó parte del vespertino Ventaneando cuando recién salió al aire, sin embargo, dejó la emisión desde hace 26 años y desde entonces forma parte de las filas de San Ángel. El periodista oriundo de León mantuvo un fuerte pleito con su exjefa Pati Chapoy, pues esta consideró que la estaba traicionando no solo por irse a trabajar a la empresa de la competencia, sino también por robarse a todo su equipo.

Pepillo fue parte de 'Ventaneando'

Origel llegó a Televisa junto con la primera productora de Ventaneando Carmen Armendáriz y gran parte del staff, produciendo su propio programa La Botana que se convirtió en la competencia directa de Pati. Por fortuna hace algunos años el conductor pudo arreglar sus diferencias con Pati se llevan bastante bien. Incluso él ya fue a visitarla a su foro en dos ocasiones para celebrar los aniversarios del programa número 1 de los espectáculos.

Desde su incorporación a esta televisora, el presentador guanajuatense ha formado parte de exitosos programas como La Oreja, Trapitos al Sol y hasta el matutino Hoy. No obstante, hace unos meses el mismo Pepillo confesó que ya no volvería a participar en la emisión del Canal de Las Estrellas conducida por Andrea Legarreta debido a que no le gustaba despertarse temprano y además ya le costaba mucho por su edad.

Fuente: Instagram @juanjoseorigel

Además hace algunos meses el periodista de 74 años también sorprendió a todos sus admiradores y fans al confirmar su retiro definitivo del mundo del espectáculo, señalando que prefería pasar sus últimos días con vida disfrutando de los suyos: "Ya decidí que 2022 es mi último año en los medios de comunicación y no será un retiro a medias, sino total... El medio ya no es como antes, ahora hay mucha hipocresía en el ambiente y me harté por eso".

En la ��ltima emisión de su programa Con Permiso en el Canal Unicable fue evidente que Juan José no estuvo presente y la persona que acompañó a la conductora Martha Figueroa para compartir lo mejor de los espectáculos fue Jorge Ugalde. Ya se ha vuelto un clásico que el experimentado reportero de Televisa Espectáculos aparezca en esta emisión cuando alguno de los dos titulares se ausenta.

Jorge Ugalde y Martha Figueroa

La razón por la que Pepillo otra vez no pudo acudir a trabajar a los foros de Televisa es porque fue hospitalizado de emergencia y además sometido a una cirugía. Durante las vacaciones de verano el conductor presentó varias molestias y los médicos le detectaron una hernia que requirió ser operada: "Pepillo estaba 'jajaja' en Monterrey y empezó a sentirse muy mal y pues todos nos espantamos", explicó Martha.

Por su parte, el conductor guanajuatense grabó un video en el que aparece recostado en la cama de un hospital listo para entrar al quirófano y manda el siguiente mensaje a sus seguidores: "Mis queridos amiguitos ¿cómo están? pues aquí estoy ya listo, en un ratito más me van a intervenir, me va a operar un doctor que es mi cuñado, y pues a ver qué tal salgo, Martita ahí te encargo todo, a todos un saludo", expresó.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable