Tras rivalidad con Itatí Cantoral y rechazo de conductor de 'Hoy', actriz da tremenda noticia

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes, 22 de agosto, una querida actriz de Televisa dio una tremenda noticia, a través de su cuenta oficial de Instagram, misma que alertó a más de un famoso y provocó más de dos mil reacciones en la red social de la cámara multicolor... ¿será que se retirara de San Ángel? Si quieres saber de quién se trata, entonces no dejes de leer, porque te enterarás en las próximas líneas.

Luz Elena González comenzó su carrera artística en el programa de variedad, Siempre en Domingo, como conductora, show en el que permaneció alrededor de 1 año; posteriormente dio el salto a las telenovelas con Mi querida Isabel en el año 1996. Fue ganando mayor notoriedad y logró forjar una impecable carrera de actriz y presentadora. Dos de sus personajes más entrañables fueron 'Vicky': en Hasta que el dinero nos separe, melodrama donde mantuvo una rivalidad con Itatí Cantoral por el amor de 'Rafa', quien era interpretado por el gran Pedro Fernández; y 'Chela' en Una familia con suerte, novela en la que tuvo un giro mayormente dramático y en la que fue rechazada por Arath de la Torre, en la ficción.

Parece ser que, actualmente, Luz Elena está viviendo una de las mejores etapas de su vida y es que, hoy por hoy es una consagrada actriz de Televisa, así como disfruta del amor que le dan su esposo, Bernardo Martínez, y sus hijos, Santiago Martínez y María José, con quienes se ha dedicado a viajar, después de que terminó su participación en la telenovela, Mi fortuna es amarte, donde compartió créditos con David Zepeda y Susana González.

Y aunque, algunos podrían decir que no se puede ser más feliz, resulta que esto no es así, ya que, el día de hoy, la actriz de Libre para amarte y Mi corazón es tuyo, publicó una fotografía donde se le ve más radiante que nunca, ¿la razón? Se encuentra celebrando su cumpleaños número 48, motivo por el que se encuentra sumamente alegre e incluso se felicitó a sí misma con el siguiente mensaje:

¡Feliz cumpleaños a mi! Los amo y agradezco a la vida y al universo por un año más de vida. ¡Celebrando mi cumpleaños!

Como era de esperarse, esta publicación no pasó por desapercibida para varios famosos y famosas, quienes no dudaron en felicitar a González, entre ellos se puede mencionar a Chantal Andere, Marlene Favela, Claudia Troyo, Malillany Marín, entre sus miles de seguidores, quienes no dudaron en pasarle a dejar sus mejores deseos, para esta nueva etapa que comienza en su vida.

