Adiós TV Azteca: Tras perder exclusividad y un divorcio, conductora renuncia a 'VLA' y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien trabajó alrededor de 12 años en el programa Venga la Alegría y abandonó las filas de TV Azteca en 2018, impactó a todos los televidentes de Televisa debido a que la mañana de ayer lunes 22 de agosto reapareció en el matutino Hoy. Se trata de la mexicana Ingrid Coronado, quien se encuentra en el 'ojo del huracán' debido a que la viuda de Fernando del Solar ha hecho fuertes declaraciones en su contra.

Como se sabe, la también actriz y cantante decidió abandonar la televisión en el 2018 luego de 19 años formando parte de la televisora del Ajusco. Su primer trabajo en el canal fue el programa matutino Tempranito, donde conducía la sección de espectáculos, luego se unió a Sexos en Guerra (2002-2005) al padre de sus hijos menores y condujo varias generaciones de La Academia y La Academia Kids, además de que formó parte del elenco original de VLA.

Ingrid Coronado en el foro de 'VLA'

Luego de abandonar TV Azteca, Ingrid decidió probar suerte como escritora y locutora de radio, debutando tiempo después en la televisora de San Ángel. La presentadora de 48 años sorprendió a todos los televidentes cuando en 2019 apareció por primera vez en el foro de Hoy, competencia directa de VLA, para presentar su libro Simón y el sauce llorón. Andrea Legarreta y todo el equipo de conductores la recibieron con los brazos abiertos.

En ese mismo año Coronado recibió la oportunidad de debutar como actriz en el Canal de Las Estrellas pues hizo una participación especial en la novela Alma de Ángel. Posteriormente la exintegrante del grupo Garibaldi decidió seguir enfocada en sacar más libros y consolidar su carrera en la radio, hasta que el año pasado regresó al Ajusco para conducir la primera temporada de Todos a Bailar y se especula que en 2023 se reincorporaría a VLA.

Ingrid Coronado en 'Hoy'

Sin embargo, durante la mañana de ayer lunes Ingrid reapareció en el programa matutino de Televisa a través de una entrevista en la que hizo fuertes declaraciones. Como se sabe Anna Ferro, viuda del argentino Fernando del Solar, ha asegurado que la expresentadora de TV Azteca demandó a su esposo poco antes de morir (30 de junio del 2022) porque presuntamente le estaba pidiendo más dinero para sus hijos Paolo y Luciano.

Ante las cámaras del programa Hoy, Coronado primero confesó cómo le ha hecho para que sus herederos superen la partida de su padre: "La vida no se ha equivocado conmigo, si bien he pasado por momentos difíciles, estos me han fortalecido a mí y me ayudan a acompañar a mis hijos en cualquier situación... son unos seres hermosos, con una fortaleza enorme y ellos son resilientes y tienen la mejor de las actitudes".

Posteriormente la querida conductora respondió tajantemente a Anna Ferro, recalcando que a ella no le gusta "litigar en medios" como a la viuda de su ex, y resaltó que le encantaría no tener que atravesar ningún proceso legal pero asegura que ella siempre va pelear por lo "justo": "Yo he demandado a quien he necesitado ponerle un límite. Mi abogada mencionaba que no he demandado al papá de mis hijos que en paz descanse, ha sido un tema largo", añadió.

Yo sé quién soy, no se trata de aparentar ser quien crees que la gente va a aceptar, se trata de ser quien tú eres y yo eso es a lo que me he abrazado, lo que le he enseñado a mis hijos y gracias a eso ellos están bien", sostuvo.

Ya en el foro del programa Hoy, tanto Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Paul Stanley y demás conductores defendieron a Ingrid de todas las críticas que han hecho en su contra y manifestaron que les parece muy "cruel" todo lo que se ha dicho sobre ella: "Ella obviamente como mamá solo le interesa que estén bien, la han tupido", dijo la tapatía y Andy añadió: "No pobrecita, se la tupieron, fue horrible.. que estés bien mi corazón".

Conductores piden parar ataques contra Ingrid Coronado

