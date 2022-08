Adiós 'VLA': Tras 17 años en TV Azteca, Cynthia Rodríguez aparece con Carlos Rivera en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de haber renunciado a la conducción del matutino Venga la Alegría, la famosa presentadora Cynthia Rodríguez reapareció en el programa de la competencia Hoy al lado de nadie más y nadie menos que su reconocido esposo Carlos Rivera. Como se recordará, la también actriz recientemente confirmó que ya había celebrado su esperada boda con el ganador de La Academia y luego anunció que dejaría su carrera para disfrutar su vida de casada.

La originaria de Coahuila saltó a la fama en el año 2005 gracias a la televisora del Ajusco y luego de ser alumna de La Academia. Debido a que el público de TV Azteca la aclamó, la cantante se mantuvo al aire durante 17 años continuó y apareció en telenovelas como Se busca un hombre, Quiéreme Tonto, Las Malcriadas y Educando a Nina. No obstante, tras celebrar su enlace matrimonial con Carlos consideró que ya era tiempo de hacer una pausa.

A inicios de este mes de agosto Cynthia se presentó en el foro de VLA para despedirse del elenco y público del Ajusco, prometiendo que no abandonaría las filas de TV Azteca. La conductora detalló que en realidad saldría del aire para disfrutar de esta nueva etapa de su vida y dejó muy claro que no buscaba unirse a otra televisora como muchos esperaban: "No tengo ningún proyecto en ninguna empresa, no estoy buscando irme a algún lugar y sí quisiera estar en un matutino, estaría aquí en Venga La Alegría".

Sin embargo, durante la mañana de este martes 23 de agosto Rodríguez sí apareció en la empresa de la competencia Televisa. No obstante, es importante resaltar que la coahuilense no ha sido contratada para trabajar con ellos y en realidad solo se apoderó de las redes sociales del programa Hoy. Sí, de nueva cuenta en el Twitter del matutino compartieron una noticia en donde hablaban sobre la expresentadora de TV Azteca y su famoso marido.

Carlos Rivera y Cynthia roban cámara a Diego Boneta y Renata Notni... Los recién casados causaron revuelo en las inesperadas imágenes", anunciaron.

Resulta que en el portal web de Las Estrellas retomaron una serie de imágenes en donde Cynthia y Carlitos aparecen posando con varios amigos desde España. El pasado fin de semana el investigador del reality ¿Quién es la máscara? ofreció un concierto con lleno total en elfestival Starlite Catalana Occidente en Marbella y por supuesto que su guapísima esposa estuvo en el evento coreando cada una de las canciones que interpretó.

Los cantantes estuvieron en el mismo evento en España

Tras finalizar el show musical, el originario de Huamantla, Tlaxcala, y Cynthia se encontraron con amigos que estuvieron en el mismo evento y entre ellos se encuentran Diego Boneta y Renata Notni. La conductora de 38 años llamó la atención de todos los internautas y es que apareció luciendo más guapa que nunca con un vestido amarillo, el cabello con ondas y ligero maquillaje que la hizo ver espectacular, jovial y radiante.

