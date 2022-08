Duro golpe a Shakira: Medios españoles aseguran que luce devastada tras filtración de FOTOS de Piqué

Barcelona, España.- Luego de haber confirmado el pasado 4 de junio que tras 12 años de relación ya no estarían juntos, la polémica pareció seguir a la cantante colombiana Shakira y al jugador Gerard Piqué pues, aunque ya era un hecho que no llegarían al altar, la supuesta infidelidad de parte del futbolista continuaba siendo la razón principal de esta ruptura, algo que pronto se tradujo en un noviazgo con Clara Chia, una mujer de 23 años de edad que trabaja para una de las empresas del profesional del balompié y quien aparentemente ya está embarazada.

De acuerdo con medios españoles, la nueva pareja mediática se dejó ver muy enamorada durante un concierto de Dani Martin, evento al que ambos acudieron en compañía del jugador del Barcelona, violando así el acuerdo que la expareja tenía en torno a no dejarse ver en público con un nuevo romance mientras se definía quién tendría la custodia de Sasha y Milán, hijos de ambos y con quien recientemente la intérprete de Te Felicito se ha refugiado para lidiar con la tristeza.

Foto: Instagram @jordimartinpaparazzi

Fue el paparazzi Jordi Martin quien mediante las redes sociales publicó un video donde se ve a la originaria de Barranquilla disfrutar de la playa junto a sus dos hijos con quien dijo, se ha refugiado por este evento, escenario donde remarcó que la cantante y compositora luce visiblemente devastada, lo cual demostraría que para ella fue más duro afrontar esta separación que para el jugador quien ha sido severamente criticado en redes sociales.

Cabe destacar que de acuerdo con lo expuesto por el reportero, ha estado siguiendo a Shakira desde hace 12 años, algo por lo cual ella lo tiene perfectamente ubicado y, al notar que la estaba grabado en el marco en que se reveló que Piqué podría convertirse pronto en padre, ella le pidió no hacerle preguntas en torno a este tema, en especial cuando se encontraba disfrutando de tiempo de calidad con sus hijos.

"Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta", aseveró.