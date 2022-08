Galán se hace radical cambio de 'look'; aparece rapado y con un tatuaje ¿igual que Chritian Nodal?

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Recientemente, un afamado galán de películas para adolescente causó un tremendo shock no sólo a sus fans, sino al resto de la farándula, cuando le dijo adiós a los rizos negros que tanta fama le dieron en diversos filmes, en contrate reapareció rapado y con un tatuaje en la parte lateral del cráneo, hecho que choca rotundamente con la imagen de 'chico bueno' con la que tanta fama se ganó durante su trayectoria artística.

Se trata de Noah Centineo quien, si bien comenzó su carrera desde el año 2009 con The Gold Retrievers, ganó mayor notoriedad hasta hace 4 años, cuando tomó el rol de galán de películas de Netflix con Sierra Burgess es una perdedora, A todos los chicos de los que me enamoré y La cita perfecta, películas donde siempre resaltó por ser el interés amoroso de la protagonista; sin embargo, parece ser que el histrión de 26 años quiso probar algo alocado con su imagen.

Noah Centineo en 'All the boys I'ver loved before'

De acuerdo con datos de Page Six, el famoso fue captado el pasado lunes, 22 de agosto, en Los Ángeles, pero no lucía de manera habitual, ya que, se le podía ver la parte izquierda de la cabeza, completamente rapada, mientras que el tatuaje de un oso, junto a sus cachorros sobresalía por encima de su oreja. Hasta el momento se desconoce sí la estrella de Black Adam se habrá rasurado el cráneo completo o simplemente se haya limitado a un solo lado.

Fotografía del cambio de look de Noah

Como se mencionó anteriormente, muchos conocen a Centineo por su aparición en romances adolescentes de Netflix, pero lo que pocos saben es que Noah fue un chico Disney, ya que, logró obtener algunos papeles pequeños en la casa productora del ratón 'Mickey Mouse', entre ellas se puede mencionar a Austin & Ally, Shake It Up y How to Build a Better Boy, poco a poco, el famoso comenzó a abrirse paso en distintas ramas artísticas y ahora es conocido también en la industria del cine.

Fuentes: Tribuna