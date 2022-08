Lo vetaron: Tras 20 años en Televisa y amorío en 'VLA', galán de novelas regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en Televisa y presuntamente hace un tiempo acabó vetado, regresará al foro del programa Hoy este martes 23 de agosto luego de casi 2 años de su triste despido. Hace unos meses el famoso estuvo involucrado en un fuerte escándalo por negar su amorío con una conductora de Venga la Alegría, quien hasta mostró pruebas de sus encuentros románticos.

Se trata del actor mexicano Arturo Carmona, quien trabajó en el matutino de Las Estrellas desde agosto hasta noviembre del 2020 para ocupar el lugar de 'El Burro' Van Rankin, quien había dejado el programa para grabar su serie 40 y 20. El originario de Monterrey fue conductor interino durante estos tres meses pero al regreso de Jorge fue despedido y tiempo después se especuló que los ejecutivos de San Ángel habían interpuesto un veto en su contra.

A los meses de abandonar el elenco de Hoy, el periodista Álex Kaffie aseguró que el exmarido de Alicia Villareal había sido vetado brevemente de la empresa, asegurando que una vez le restringieron el acceso a Televisa: "El lunes llegó muy bañado y perfumado a Televisa ¡pero NO dejaron que penetrara!... 'Usted no está en la lista de personas autorizadas a acceder, por lo tanto aunque insista no puede pasar'. Pese a esa negativa él insistía e insistía, sin embargo la respuesta fue la misma: 'no, no y no'", señaló el Álex.

Otro escándalo que ha enfrentado el intérprete de melodramas como Duelo de pasiones, Destilando amor, Por ella sin Eva, Ringo y Por amar sin ley 2 en los últimos meses ha sido su presunto amorío con 'La Bebeshita'. Aunque Carmona negó de todas las maneras posibles el idilio, la conductora de VLA: Fin de semana mostró pruebas de que fueron más que amigos y dijo que hasta hubo besos, pero confesó que estaba decepcionada de él por poco hombre.

La verdad es que, se me hace muy de mal gusto que tú salgas con alguien, okay, no éramos novios, pero como que no es de caballeros decir: 'Hay sabes qué, ni te conozco'", expresó Daniela Alexis.

Arturo Carmona negó amorío en 'VLA'

Tras todas estas controversias, la mañana de este martes 23 de agosto Arturo regresará al matutino conducido por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Arath de la Torre, Tania Rincón, Andrea Escalona y Paul Stanley, pero no como conductor sino como invitado especial. El galán regiomontano llegará al foro 16 de la empresa de San Ángel junto a la guapísima actriz Ana Belena para promocionar el próximo estreno de Corona de lágrimas 2.

Arturo Carmona estará de invitado en 'Hoy'

Carmona volverá a interpretar al personaje de 'Apolinar Pantoja' en el melodrama producido por 'El Güero' Castro, y debido a que ya pasaron 10 años en la historia, el actor se tuvo que someter a una fuerte transformación en la que tiene que lucir su barba y cabello completamente repleto de canas. La novela contará con las actuaciones estelares de Victoria Ruffo, José María Torre, Mane de la Parra y Alejandro Nones, y su estreno será el próximo 29 de agosto.

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy