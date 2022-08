Luto en la música: Buddy Holly y Cradle of Filth confirman la muerte de uno de sus miembros

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El pasado 22 de agosto fue un lamentable día para la música y es que el mismo día, integrantes de las agrupaciones Buddy Holly y Cradle of Filth fallecieron a los 82 y 48 años de edad, respectivamente. Se trata del baterista Jerry Allison y del guitarrista Stuart Anstis de quienes se reveló el deceso mediante las redes sociales, lo cual generó mensajes de despedida de parte de los seguirás de estas dos agrupaciones con géneros muy diferentes.

En el caso del baterista Jerry 'JI' Allison, la agrupación Buddy Holly and the Crickets difundió un comunicado de prensa en donde señaló que éste fue muy adelantado a su tiempo; incluso, le atribuyen varias de las canciones que los llevaron a la fama y por lo que el Rock n' Roll cobró más relevancia; sin embargo, hasta ahora se desconocen las causas que derivaron en su muerte pues pese a ya no estar activo en los escenarios, se desconocía si padecía una enfermedad cronicodegenerativa.

"Buddy es a menudo anunciado como el cantautor original, pero JI también escribió e inspiró muchas de las canciones que se convertirían en clásicos eternos", destacó la banda.

Buddy Holly and the Crickets. Foto: Page 6

Buddy Holly and the Crickets, intérpretes de temas como That'll Be the Day, Peggy Sue o More Than I Can Say, ingresaron al Salón de la Fama en 2012, año en que Jerry Allison fue visto con sus compañeros de escena y la que podría ser su última aparición en público, aunque cabe destacar que en aquel momento Holly ya no participó pues el músico perdió la vida en 1959 durante un accidente automovilístico.

Más tarde pero el mismo día, la agrupación de death metal Cradle of Filth informó que el guitarrista Stuart Anstis de 48 años de edad había muerto, noticia que antes había sido revelada por la esposa de éste mediante redes sociales donde con un mensaje manifestó que su ausencia será no solo notoria para la música, sino también para su núcleo familiar. "Descansa en paz, eras demasiado hermoso para este mundo, mi amante", dice el mensaje.

Foto: Twitter @summainfierno

Cabe mencionar que el músico fue parte de esta agrupación desde 1995 y hsta 1999 y se le atribuye su colaboración en discos como 'Dusk and Her Embrace' y 'V Empire, or Dark Faerytales in Phallustein', los cuales fanáticos destacaron como los más relevantes ne la carrera de la banda. Hasta el momento, se desconocen las razones por las cuales se dio este fallecimiento por lo que se espera que en las siguientes horas sus seguidores puedan tener esta información.

Fuente: Tribuna