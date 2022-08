Meghan Markle vive momentos de terror luego de que la guardería de su hijo se incendiara

Comparta este artículo

Sudáfrica.- Recientemente se estrenó el primer episodio del podcast de Serena Williams, Arquetipos, en donde la actriz de Suits y exmiembro de la realeza, Meghan Markle, acudió como invitada; fue durante esta entrevista donde la celebridad, de 41 años, destapó que vivió uno de los momentos más aterradores de su vida, el día en el que la guardería, donde se encontraba su hijo, Archie, se incendió.

De acuerdo con las declaraciones de la esposa del príncipe Harry, todo ocurrió en el año 2019, cuando tanto ella como su marido habían viajado a Sudáfrica para una gira, con motivo de sus responsabilidades reales en aquella zona del mundo, por lo que tuvieron que optar por la decisión de dejar a su primogénito en un centro de cuidado infantil, mientras ellos acudían a los eventos que tenían planificados; sin embargo, algo tenebroso sucedió en aquellas jornadas.

Fotografía de Meghan Markle, Archie y el príncipe Harry

Según las palabras de Markle, en aquel entonces, un calentador que se encontraba en la guardería comenzó a quemarse; sin embargo nadie lo notó porque no había detectores de incendio, todo salió a la luz hasta que uno de los empleados registró el aroma a humo en los pasillos. Sí bien, el siniestro habría afectado la habitación del pequeño Archie, de entonces 4 meses, afortunadamente no le ocurrió nada debido a que, justo en el momento del incendio, la niñera del bebé, identificada como Lauren, llevó al infante a la planta baja para que bebiera jugo.

Meghan declaró que, cuando se enteró de la noticia entró en pánico: "Se suponía que debía estar durmiendo allí. Por supuesto como madre dices, 'Oh, Dios mío'. Notas que todo el mundo está llorando y conmocionado", indicó la actriz. Lamentablemente, la famosa no terminó de salir de su shock, cuando debía cumplir con otro compromiso real, ella afirmó que le pidió a Harry que explicara que no podían asistir, ya que, quería estar con su bebé: "Yo estaba como, '¿Puedes decirle a la gente lo que pasó?'".

Meghan Markle y Harry presentan a Archie al mundo

Pese a lo traumático de la situación, los duques de Sussex no pudieron quedarse mucho más tiempo con su hijo y tuvieron que salir a cumplir con sus compromisos. Este hecho fue cuestionado por Serena Williams, quien declaró que ella no podría dejar a su hija, Olympia luego de una vivencia tan espeluznante. Cabe señalar que, a inicios de esta semana, Harry tuvo que dejar a su familia para, precisamente, viajar a Sudáfrica, esto con la finalidad de verificar los avances de su organización benéfica y sin fines de lucro, por su parte, Markle optó por quedarse en Los Ángeles con Lilibeth y Archie.

Fuentes: Tribuna