¿Murió César Bono? Filtran trágica noticia sobre el primer actor de Televisa tras problemas de salud

Ciudad de México.- De nueva cuenta el mundo del espectáculo se encuentra muy consternado y en shock debido a que hace algunas horas se comenzó a reportar la presunta muerte del primer actor César Bono y todo su público de Televisa quedó atónito. Como se sabe, hace unas semanas el intérprete de 'Frankie Rivers' en la exitosa serie Vecinos estuvo a punto de perder la vida tras varios días internado en un hospital.

Reportan falsa muerte de César Bono

Por fortuna la noticia sobre su supuesto fallecimiento resultó ser falsa y es que desde hace tiempo en las redes sociales han compartido 'fake news' sobre el increíble intérprete de la empresa de San Ángel, quien además de la comedia también ha participado en entrañables telenovelas como Un original y veinte copias, Carita de ángel, Amy, la niña de la mochila azul, Rebelde, Despertar contigo, entre otras.

El mismo Bono desmintió su muerte a través del programa Sale el Sol en Imagen TV y envió un mensaje a todos sus seguidores y televidentes que estaban preocupados. El periodista Álex Kaffie fue el encargado de compartir la lamentable noticia de que otra vez en las redes sociales habían 'matado' al primerísimo actor mexicano: "Han matado una vez a César Bono, algunos portales han colgado en sus noticias que falleció", dijo el conductor.

Posteriormente, el llamado 'Villano de los espectáculos' puso a reproducir un audio que le envió don César hace unos momentos para aclarar que se encontraba perfecto y por supuesto, desmintió la falsa noticia: "Aquí estoy, no sé porqué salió ese chisme, en cuanto vi los buenos días te contesté, es una gran mentira, no veo ninguna justificación (de porqué lo inventaron), no estoy muerto, andaba de parranda, te mando abrazos", dijo Bono.

Don César, quien también ha trabajado para TV Azteca actuando en el melodrama 3 Familias, comentó en la breve conversación con Kaffie que hace unos días regresó al hospital pero aclaró que no se trataba de nada grave y explicó que solo estuvo en el centro médico para cambiarse una sonda: "Estuve en el hospital pero hace 8-10 días pero para el cambio de una zona biliar, estuve solo una hora, no creo que porque me hayan visto entrar ahí esté muerto".

Cabe resaltar que hace unos meses el histrión mexicano de 71 años sí estuvo en riesgo de morir y él mismo confesó ante las cámaras del programa Hoy que sintió que estuvo fuera de este mundo por algunos momentos. Esta situación ocurrió luego de que Bono fue hospitalizado y operado de emergencia por presentar una hemorragia por una úlcera en el estómago: "Sí estuve fuera de este mundo... Realmente sí me desconecté", dijo.

