Pese al hermetismo de su boda, se filtran datos del vestido de Jennifer Lopez

Georgia, Estados Unidos.- Como muchos sabrán, la segunda boda de Ben Affleck y Jennifer Lopez fue completamente privada e incluso, el actor de 'Batman' mandó a sacar un permiso de exclusión aérea para evitar que cualquier medio de comunicación lanzará un dron para tomar fotografías del evento del año, pero como ya todos sabemos, los paparazzis siempre se las ingenian para lograr obtener las mejores tomas.

Sí bien, medios como Page Six, TMZ y Daily Mail han estado publicando algunas imágenes del Sr. y la Sra Affleck, lo cierto es que ninguna de ellas es especialmente detallada, esto debido a que la mayoría de los retratos se alcanzan a ver, pero de manera borroso, por lo que poco se sabía del vestido que la intérprete de 'On the floor' llevó durante su gran día, más allá de que se trataba de una prenda que se ajustaba a la mayor parte de su cuerpo, con mangas cortas y un dramático velo, el cual medía un aproximado de 6 metros, mismo que tuvo que ser llevado por los cinco hijos de la pareja.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en su primera boda

Recién este martes, 23 de agosto, Jennifer Lopez se animó a publicar una fotografía, en primer plano, a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde colocó el siguiente mensaje: "Primer vistazo de mi boda". En la imagen se puede apreciar el flamante maquillaje de la famosa, así como sus aretes con brillantes, lo que ya da una pequeña probada de lo flamante que realmente se veía la actriz de Nunca más en su gran día.

Jennifer Lopez, primer vistazo de su boda

Por otro lado, se puede mencionar que el encargado de realizar el diseño fue Ralph Lauren y se estima que el mismo habría llevado joyería incrustada, también se cree que se crearon distintos bocetos, mismos que se llevaron a la realidad, aunque la mayoría de ellos llevaba el mismo corte ajustado del producto final. Cabe mencionar que Affleck logró captar la atención de sus fans, ya que, en las fotografías filtradas se puede apreciar con el mismo traje que vistió el día de su primera boda... ¿será acaso que habrá decidido reciclar el smooking?

