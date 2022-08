Rompe el silencio: Plácido Domingo se desvincula de red de trata de personas pese a audios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 18 de agosto las redes sociales 'estallaron' con la filtración de audios donde presuntamente el cantante Plácido Domingo está vinculado con una secta de trata de personas, misma que fue desmantelada a través de un operativo realizado en Argentina, evento por el cual el nombre del antes mencionado volvió a estar 'en el ojo del huracán' pues en el pasado había sido acusado por acoso sexual.

Durante su visita a México, específicamente a Monterrey, el cantante y compositor habló ante los medios en torno a la denominada 'secta del horror' y, con apoyo de las cámaras de Ventaneando, remarcó que él no tiene nada que ver con esta red de trata de personases in embargo, reconoció que estas persona sí las consideraba sus amigos y la voz que ahí se escucha si es de él, pero no tiene nada que ver con las operaciones que llevaban a cabo.

Te podría interesar famosos Shock en la música: Querido cantante estaría relacionado con red de trata; AUDIOS lo exponen

"Desde luego que yo no tengo nada que ver en eso. Han visto que está todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso", aseveró.

Foto: Twitter @FonsiLoaiza

Pese a todo este escándalo, el cantante insistió que se ha sentido cobijado por el público en general, en especial los escuchas que acudieron a su concierto en Nuevo León por lo que confió en que toda esta polémica que afecta su reputación, pronto quedará en el olvido pues insistió en que es inocente de lo que se le acusa aún cuando una mujer, quien dijo ser si víctima, narró cómo vivió acoso de parte del compositor.

"Hombre, me da tristeza cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta que te han usado, entonces es así", remató Plácido Domingo.

Luz del Alba Rubio, quien se desempeña como soprano, fue una de las mujeres que ha denunciado al cantante por acoso, ya que basta recordar que el antes mencionado cuenta con un total de 124 denuncias públicas relacionadas a este delito, algo por lo que la cantante destacó que lo conoció a él y a toda la gente involucrada en la ‘secta del horror’ desde 1994 y a su lado es cuando ha tenido que vivir los momentos más incómodos de toda su carrera,

"El que te estaba haciendo esos piropos era tu jefe y era el que firmaba los contratos y era el que tú mirabas. Trabajamos en la misma ópera como cantantes, después me dirigió y estaba todo el tiempo en el teatro, estaba por todos lados (…) Viene a besarte y te besa demasiado. Si no hacías así, te daba un beso en la boca o siempre a tocarte. Era grosero y cuando llegó el momento que me puso al límite de ya teníamos que ir a la cama dije: 'no puedo, maestro'", mencionó la cantante.

La soprano Luz del Alba Rubio narró lo que vivió con Plácido Domingo. Foto: Twiter @LuzDelAlbaRubi1

Cabe destacar que, en torno a las declaraciones que la soprano ha hecho recientemente, Plácido Domingo no ha emitido una postura oficial ya que solo con el cuestionamiento de las cámaras de TV Azteca fue cuando se atrevió a desmentir su participación y tras ello, se enfocó en mencionar que para él es importante reencontrase con su público, en especial los mexicanos quienes le dieron un recibimiento amable que lo ha ayudado a lidiar con esta problemática.

Fuente: Tribuna