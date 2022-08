Shock en la música: Pepe Aguilar llega por primera vez a Florida y ¿lo abuchearon?

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Desde hace varias semanas, Pepe Aguilar y su familia, se encuentran fuera de México, debido a que se encuentran de gira con la serie de conciertos, Jaripeo Sin Fronteras, el cual, durante este año ha sido llevado a muchos más lugares que en ediciones anteriores. Tan sólo en el mes de abril, el intérprete de 'Miedo' mencionó, durante una transmisión en vivo, que había viajado a París y a España, precisamente para dar un espectáculo en Europa.

Pero el hijo de Flor Silvestre no se conformó con conquistar dichas naciones del viejo continente, ya que, desde hace algunos días, los Aguilar se encuentran viajando por diferentes lugares de Estados Unidos; su último destino fue en Florida, donde el cantante de 'Destilando amor', 'Por mujeres como tú', 'No me hablen de amor', 'Hasta que llegue el alba', 'Me estoy acostumbrando a ti' y 'Directo al corazón', no se había presentado jamás y, tal parece que, el recibimiento que tuvo fue distinto a lo que esperaba.

El concierto ocurrió el pasado domingo, 21 de agosto, en el Amway center donde, de manera inesperada para el hijo de Antonio Aguilar, se vendieron todas las entradas, incluso, compartió algunas fotografías en su su cuenta oficial de Instagram, donde se puede apreciar la impresionante cantidad de gente, hecho que dejó maravillado al padre de Ángela, por lo que no dudó en agradecerle a todas las personas que fueron a corear todas sus canciones.

Primera vez que presento Jaripeo sin fronteras en la Florida y vean que recibimiento. 1 millón de gracias Orlando por tanto cariño. Nos vamos con muchas ganas de regresar", señaló el cantante

Cabe señalar que, si bien, los Aguilar no han hecho más que acumular éxito tras éxito durante este 2022, parece ser que esto no ha sido gratis, ya que, durante su presentación en Houston, Texas, el cantante mencionó que, para realizar sus ensayos tuvo que contratar un jaripeo; sin embargo, la renta de éste resultó ser bastante elevada, por lo que pidió de manera encarecida a sus seguidores que fueran a ver el show o que al menos vieran el video que preparó para su cuenta oficial de YouTube, donde frecuentemente sube vlogs sobre sus giras y el trabajo que realiza con Ángela Aguilar.

