Shock en TV Azteca: Tras confirmar boda, Cynthia Rodríguez luce vestido blanco y derrite a Instagram

Marbella, España.- La conductora y actriz Cynthia Rodríguez, quien acaba de renunciar a la conducción del programa Venga la Alegría para disfrutar su etapa de casada, de nueva cuenta logró provocar una revolución en las redes sociales y puso de cabeza a todos sus seguidores debido a que hace algunas horas apareció luciendo un vestido blanco de ensueño. ¿Es el que usó en su boda con Carlos Rivera?

Como se recordará semanas atrás la intérprete de 38 años de edad por fin reapareció en la pantalla de TV Azteca luego de dos meses ausente y lamentablemente solo volvió para confirmar que había renunciado a la conducción de VLA. Desde entonces Cynthia no se le ha despegado a su famoso esposo y lo ha acompañado a distintos viajes por México y resto del mundo, como actualmente que están en Marbella, España.

Fuente: Instagram @cynoficial

El pasado fin de semana la originaria de Monclova, Coahuila, acompañó a Carlitos al esperado show que ofreció en el festival Starlite Catalana Occidente y no paró de presumir videos de su esposo mientras estaba en el escenario. Mientras que la tarde de ayer lunes 22 de agosto Rodríguez publicó una serie de imágenes en las que aparece posando sola mientras luce un maravilloso vestido blanco, sin embargo, no se trata de su atuendo de boda.

En las fotografías se puede ver a la guapísima expresentadora de Venga la Alegría modelando un hermoso vestido con amplio escote al frente, unos lentes color rojo y un collar dorado con un dije, así como ligero maquillaje y el cabello recogido: "Días felices en Marbella", escribió. Por supuesto la publicación de Cynthia de inmediato se llenó con más de 144 mil Me Gusta además de que todos sus fans y colegas del Ajusco como Anette Cuburu y Kristal Silva no han dejado de llenarla de elogios.

Fuente: Instagram @cynoficial

El pasado 11 de agosto fue cuando la conductora por fin confirmó que sí se casó con el ganador de La Academia mientras estuvo ausente de VLA pero dijo que no compartiría más información, recordando que ella y su pareja son muy discretos con su vida personal: "Fue como tenía que ser, fue un gran sueño. Estamos muy felices, si quieren detalles pregúntele al ChinoSoy muy afortunada porque estoy junto al mejor hombre del mundo, me siento muy feliz, muy contenta".

Asimismo, Cynthia confesó tajantemente que no estaba embarazada como ya lo habían anunciado varios portales y negó la información que señalaba que presuntamente dejaría las filas de TV Azteca para unirse a Televisa e integrarse a la conducción del programa Hoy: "No tengo ningún proyecto en ninguna empresa en este punto de mi vida no estoy buscando irme a algún lugar y sí quisiera estar en un matutino, estaría aquí en Venga La Alegría".

Fuente: Tribuna e Instagram @cynoficial