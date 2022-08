Tras 15 años en Televisa, conductora vuelve a 'Hoy' y Legarreta la 'desenmascara' en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien tiene poco más de 15 años de experiencia en Televisa, reapareció este martes 23 de agosto en el foro del programa Hoy y fue sorprendida por un inesperado comentario que Andrea Legarreta hizo sobre ella. Se trata de la también actriz Mariana Echeverría, quien se presentó en el matutino para promocionar el fin de la primera temporada del programa ¿Cuál es el bueno?.

La esposa del futbolista Oscar Jiménez saltó a la fama al formar parte de los conductores del extinto programa Se Vale, además luego llegó al Canal Telehit participando en el exitoso Guerra de Chistes, en los cuales puso a prueba sus habilidades para hacer comedia subida de tono. También ha trabajado para el Canal Unicable donde ha hecho programas como Doble Sentido, El Gran Chapuzón y más recientemente en el show nocturno Faisy Nigths.

La conductora Mariana Echeverría

Además Echeverría, quien tuvo un brutal cambio durante su primer embarazo y subió 12 kilos, se ha convertido en toda una sensación al formar parte de la 'Familia Disfuncional' de Me caigo de risa en varias temporadas. Actualmente la presentadora nacida en la CDMX se encuentra al aire en el Canal 5 con el programa ¿Cuál es el bueno? de Facundo donde ella solamente es co-conductora.

La noche de este martes el concurso vespertino llegará a su fin y Mariana acudió al foro del matutino Hoy para invitar a todos los televidentes a que no se pierdan el final de la temporada pues contará con invitados como Raquel Garza, Roxana Castellanos y Pablo Valentín. Sin embargo, la atención del elenco del programa se desvió y en lugar de platicar sobre ¿Cuál es el bueno?, hablaron sobre la posibilidad de que la invitada esté embarazada otra vez.

Cuando Echeverría estaba a punto de despedirse del público de Hoy, la conductora Andy Legarreta tomó la palabra y expresó: "Como que te estábamos viendo y como que tienes cara de embarazada". La invitada quedó atónita ante los comentarios que hizo la esposa de Erik Rubín, quien siguió insistiendo en que sus ojos la delataban: "Tú y tu esposo y ese bebé (Lucca) son lo máximo, yo creo que ya viene otro hermanito".

Tras sonrojarse y ponerse un tanto nerviosa, la ganadora del reality Las Estrellas Bailan en Hoy confesó que ella y su famoso marido sí estaban "haciendo la tarea" pero aseguró que hasta este momento aún no había un embarazo confirmado: "Ya les contaré". 'La Legarreta' no se quedó conforme con la respuesta que dio Mariana y siguió insistiendo en que ya estaba embarazada pero no lo quería revelar:

Andrea Legarreta no se equivoca", dijo Tania Rincón mientras que Andrea añadió: "Ojo de loca no se equivoca".

Ojalá que sí, es probable porque no había portero en la portería", añadió Echeverría entre risas.

Legarreta asegura que Mariana podría estar embarazada

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy