Tras 1 año juntos, Alexis Ayala hace tremenda confirmación sobre Cinthia Aparicio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes, 23 de agosto, Alexis Ayala, logró sacudir a sus miles de seguidores en Instagram, luego de que no se guardara nada y le enviara tremendo mensaje a su joven novia, la también actriz, Cinthia Aparicio, con quien comenzó una relación, luego de que ambos participaron en las grabaciones del melodrama, Si nos dejan, producción de Televisa, en la que el histrión habría terminado flechado de la joven.

Hace algunos meses, el actor de La Sombra del Pasado y Amarte Es Mi Pecado acudió a una entrevista en Con Permiso, donde abrió su corazón con Juan José Origel, a quien le comentó que, después de compartir una escena con la también influencer, en la telenovela anteriormente mencionada, terminó completamente prendado de ella, pero aclaró que, más allá de haberse fijado en su belleza, Aparicio captó la atención de Ayala por su forma de trabajo.

Yo la conocí haciendo una escena. Me gustó y dije: '¡Ay! Me gustaría conocerla'. Porque te puede gustar la gente y puedes decir: ¡Ay, qué bonita!, ¡está re-bien!', pero me gustó por cómo hizo su trabajo", resaltó el famoso

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

Luego de que concluyeron grabaciones, Alexis comenzó a frecuentar a Aparicio y las cosas se fueron dando con naturalidad, esto según información brindada por el propio Ayala. Y es que, hoy por hoy, parece ser que el actor de Así son ellas, se encuentra sumamente enamorado de su pareja, ya que, no duda en demostrarlo, cada vez que tiene la oportunidad en redes sociales, tal y como hizo durante la tarde de este martes, 23 de agosto.

Resulta ser que, el histrión, sorprendió a sus fans con un compilado de fotografías sobre los viajes que ha tenido con Cinthia, alrededor del mundo, al tiempo en el que le compartió unos conmovedores versos de Arturo Vale Galindo en el pie de página: "Me quiero no solo en tu piel o en tus pensamientos, me anhelo profundamente en tu corazón, en tus sueños y en tus ganas de sonreírle siempre a la vida. Y así quiero que juntos vayamos por el mundo llenándonos cada día el alma de locura y nuestras imperfecciones de primaveras, y ojalá que nunca nos falten las ganas de arder, así el invierno golpee en nuestra contra", narró el famoso.

Publicación de Alexis Ayala para Cinthia Aparicio

Pero esto no fue todo, ya que, él mismo le dedicó unas palabras desde su propia autoría, en las que, básicamente, le agradecía por todo el tiempo que han pasado juntos, mientras confirmaba lo inesperado y es que, aunque Alexis ya estuvo casado con Fernanda López e incluso tuvo una larga relación con Karla Álvarez, lo cierto es que, según él, el verdadero amor de su vida es la propia Cinthia Aparicio.

A poco más de un año juntos Cinthia Aparicio, te quiero decir gracias por ser el amor en mi vida y dejarme tener un si maravilloso día a día. Nos tenemos hoy y mañana nos seguiré eligiendo para vivir bonito.

Te amo", afirmó el famoso

Fuentes: Tribuna, Instagram @alexisayala