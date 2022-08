Tras debutar en TV Azteca y unirse a 'VLA', Televisa perdona veto a galán de novelas y vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien lleva años retirado de la actuación y presuntamente hace poco estuvo vetado de Televisa, dio un duro golpe al programa Venga la Alegría debido a que este martes 23 de agosto reapareció en el matutino de la competencia Hoy con una entrevista exclusiva. Se trata del controversial Sergio Mayer, quien aprovechó las cámaras de San Ángel para irse con todo en contra de Natália Subtil.

Durante el año pasado se especuló que el esposo de la actriz Issabela Camil había sido vetado de esta televisora y también de TV Azteca por el escándalo que provocó al entrometerse en la denuncia que había contra el actor Héctor Parra por supuesta violación a su hija menor Alexa Parra. La defensa de Parra y su hija mayor han acusado al exdiputado de haber influenciado para que las autoridades capitalinas arrestaran al histrión pues se le ha visto muy cercano a Ginny Hoffman.

Sergio inició su carrera artística siendo stripper y bailarín del famoso show Solo para mujeres y además formó parte del grupo Garibaldi. Hizo su debut en Televisa desde 1996 cuando participó en la telenovela Confidente de secundaria y luego se unió a otros grandes melodramas como La fea más bella (2006-2007), Abismo de pasión (2012) y Corazón que miente en 2016 fue el último, pues luego se retiró para incursionar en la política.

Tras perder su cargo público en las pasadas elecciones, el exnovio de la actriz Bárbara Mori regresó al mundo del espectáculo y en varias ocasiones ha estado de visita en el foro del matutino Venga la Alegría ya sea para hablar sobre el caso de Héctor Parra o para participar en secciones como Gánale al Capi. Además participó en un homenaje para Garibaldi que realizaron durante el reality Reyes del playback y hasta se dejó ver bailando.

Sin embargo, la mañana de este martes el exgalán de telenovelas llegó al programa Hoy para hablar sobre la delicada situación familiar que atraviesan. Resulta que en días pasados la modelo Natália Subtil denunció públicamente que Sergio Mayer Mori tenía más de 1 año sin pagar la pensión alimenticia para la hija que tienen en común y en esta ocasión Sergio le sacó todos los trapitos al sol a la guapa brasileña.

Si tiene algún problema, ¿no crees que lo correcto es hacerlo ante los tribunales?, ¿por qué en los medios?, ¿por qué a través de las redes?, eso se llama chantaje", expresó el exfuncionario público.

Un tanto molesto con las declaraciones de su exnuera, Mayer pidió que no se olvide que ella cometió un delito al tener intimidad con un menor de edad y dijo que su hijo no está huyendo de su responsabilidad como padre: "Eso es estupro, definitivamente, era menor de edad cuando se conocieron, ella estaba casada, y es un tema que ahí se ha quedado encimita, pero tengamos la conciencia de lo que pasó. Y con todo y todo mi hijo de verdad está bien comprometido, y a eso regresó, a arreglar los temas legales".

Ya para finalizar, Sergio confesó ante las cámaras del matutino de Las Estrellas que él está pensando en denunciar a Natália por supuesto abuso de confianza pues asegura que le prestó una camioneta a la modelo y esta se niega a devolverla: "Le presté mi camioneta, para que lleve a la niña a la escuela, porque decía que no la llevaba porque no tenía coche, le presté mi camioneta, y ahí la tiene y no me la quiere regresar", declaró.

