Tras pleito con Juan Osorio, querida actriz le manda certero mensaje a Pablo Montero

Ciudad de México.- Hace dos meses, salió a la luz que Pablo Montero había quedado en malos términos con Juan Osorio, luego de que terminaron las grabaciones de la polémica bioserie, El último rey: el hijo del pueblo, ¿la razón? Resulta ser que el cantante del regional mexicano dejó plantado al productor de La Herencia, durante la filmación del capítulo final del melodrama, hecho que dejó profundamente decepcionado al exesposo de Niurka Marcos.

De acuerdo con las declaraciones del padre de Emilio Osorio, frente a las cámaras de De Primera Mano, él quedó sumamente decepcionado por el comportamiento del intérprete de 'Hay otra en tu lugar' y 'Gata Salvaje', por lo que declaró que prefería no volver a trabajar nuevamente con Montero, debido a sus problemas de alcoholismo, conflicto con el que sí bien, él empatiza, porque también lo padeció en su momento, no tolerará que Pablo quede mal en sus responsabilidades laborales.

Yo viví eso (el alcoholismo) yo sé de qué me estás hablando, a mí no me engañas, ¿qué es eso de que te estás exhibiendo y saliendo de un restaurante sin pagar?", habría declarado Juan Osorio durante su último encuentro con Pablo Montero.