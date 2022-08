Adiós 'VLA': Sin exclusividad en TV Azteca y tras rogar por trabajo, villana vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, quien trabajó durante 24 años en TV Azteca y el año pasado decidió renunciar a su exclusividad, dejó sin palabras a todos sus seguidores pues acaba de confirmar que vuelve a la actuación de la mano de Televisa. Se trata de la querida mexicana Anette Michel, quien en su más reciente encuentro con la prensa admitió que ya firmó contrato con Juan Osorio para participar en su próximo melodrama.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, formó su carrera en la televisora del Ajusco y debutó en las novelas participando en Al norte del corazón (1997) y luego realizó otras como Marea brava, Cuando seas mía, Pasión Morena, 3 Familias y Se busca un hombre. También hizo su camino en conducción de icónicos programas como Tempranito, Póker de reinas y condujo las primeras ocho temporadas de MasterChef México, además de que fue conductora invitada en Venga la Alegría.

En 2021 Michel sorprendió al renunciar a su contrato de exclusividad en TV Azteca luego de más de dos décadas y es que decidió integrarse a las filas de la televisora de San Ángel para retomar la actuación pues en su empresa tenían años sin producir novelas. La tapatía debutó en el Canal de Las Estrellas con el melodrama Contigo sí e incluso llegando a ser conductora invitada del programa Hoy.

Sin embargo, hace unos meses el canal de YouTube Chacaleo aseguró que Anette estaba decepcionada por el papel que le dieron en esta novela ya que presuntamente no resultó como esperaba y solo le dieron solo un papel secundario. Ante esta situación, especularon que la conductora estaba rogando a los ejecutivos del Ajusco para que la dejaran regresar: " Al darse cuenta que su sueño no se cumplió como ella quería, ahora está reconsiderando volver a TV Azteca", señaló el mencionado portal.

Esta información resultó ser falsa y es que la tarde de ayer martes, la propia Michel declaró a la prensa que seguirá trabajando con Televisa y dio detalles de su próximo proyecto. La mexicana de 51 años se entrevistó con diversos reporteros que la esperaban a su salida de San Ángel y aquí confirmó que efectivamente va a trabajar en la nueva telenovela que prepara Juan Osorio y que lleva de título provisional El amor invencible.

Bueno, es que no puedo hablar mucho del tema, pero estoy muy contenta por el solo hecho de poder trabajar con un productor como el señor Osorio, todos sabemos de su carrera y todos sabemos cómo hace las cosas, es un super profesional", declaró.

Los reporteros tampoco pudieron evitar preguntarle acerca de la nueva temporada de MasterChef Celebrity México y ella aseguró que sí mira el reality y que además está muy feliz de que Tatiana sea la nueva conductora: "La amo, me parece divina, es divertida. La señora tiene toda la vida 'de tablas', toda la experiencia del mundo". Sin embargo, cuando le preguntaron si ella podría volver a MasterChef en el futuro comentó que solo lo haría si otras personas se encargan del proyecto.

Tendría que ser con otra producción, completamente".

Asimismo, Anette fue cuestionada acerca de si estaría interesada en unirse al elenco del matutino Hoy y sin pensarla dos veces, declaró que ella no quiere trabajar en este programa donde ya ha estado como conductora invitada junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo: "No, definitivamente no, yo estoy acá (en Televisa) porque quiero seguir mi sueño de actuar, si quisiera seguir conduciendo me quedo en MasterChef", dijo tajante.

