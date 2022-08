Con un emotivo VIDEO, The Rolling Stones recuerda a Charlie Watts a un año de su muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 24 de agosto pero del 2021, la agrupación The Rolling Stones informó que el baterista Charlie Watts había perdido la vida a la edad de 80 años, deceso que sacudió a todo el mundo pues pese a su avanzada edad, el antes mencionado se mantenía en activo; incluso, la legendaria agrupación preparaba una gira que iniciaría en otoño del mismo año, la cual sí se llevó acabo pero siempre honrando la memoria del músico.

A un año de su deceso, a través de las redes sociales de los intérpretes de temas como Satisfacción, Paint it Black, Angie o Gimme Shelter, por mencionar algunos, publicaron un emotivo video donde incluso manifestaron que pese al tiempo, siempre tiene presentes la vivencias compartidas, lo cual generó pronto mensajes de empatía por parte de sus seguirse quienes coincidieron en que su partida continúa siendo una de las más dolorosas de la música.

"Un año sin nuestro querido Charlie. Recordándolo y todas las cosas increíbles que logró en su vida", dice el mensaje.

Instagram @therollingstones

Este video inicia con una declaración de Charlie Watts en los primeros inicios de The Rolling Stones en donde remarca: "No tengo mucho tiempo para hacer lo que quiero"; acto seguidos se muestran fotografías de la trayectoria del baterista, mismas que fueron musicalizadas con el tema You Got Me Rocking, haciendo que los fans se dividieran en que era una manera adecuada de recordarlo, al tiempo que otros manifestaron sentir nostalgia en especiasen este día.

En ese sentido, Mick Jagger, vocalista de la agrupación, compartió otro video pero este con un tono más melancólico, el cual siguió con la línea del publicado en la cuenta oficial de la banda ya que también se muestran imágenes de todos los integrantes donde Watts es quien se roba la atención; sin embargo, el tema elegido fue Till The Nexts Goodbye el cual Jagger acompañó con el mensaje: "Pensando en Charlie hoy".

Instagram @mickjagger

"Extraño a Charlie porque tenía un gran sentido del humor", se escucha decir al final del video a Mick Jagger mientras las instantáneas continúan rotando.

Pese a que las giras continúan y la batería ahora está ocupada por Steve Jordan, en cada evento tanto Jagger como Keith Richards o Ronie Wood dedican un espacio para que el público ovacione a Watts pues ellos saben bien que será un espacio difícil de llenar y el cual seguirá doliendo sin importar los años que pasen. La ultima vez que The Rolling Stones visitó Mexico fue en 2016 y el baterista aprovechó para recorrer las calles de la capital, en especial el Museo Frida Kahlo del que dijo, sentirse muy emocionado de conocer.

Instagram @charliewattsofficial

